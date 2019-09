Vlak je plný cizinců, napsal člen SPD. To příspěvek bez vysvětlení stáhlo

„Dnešní ranní cesta z Hradce Králové do Prahy. Poměr cestujících 99 % cizinci. Čechů ve vagónu asi 6. Kravál, mobily vyřvávají. Ještě si tu pořád někdo myslí, že se nás to netýká?“ stálo v příspěvku uveřejněném na stránce královéhradecké SPD.

Na fotografie byli jasně vidět muž v brýlích a mladá dívka zahalená v šátku. Kromě jiného vzhledu obou cestujících ovšem nic nenasvědčovalo tomu, že by šlo o cizince.

Dle občanského zákoníku lze ovšem vyfotit někoho tak, aby z fotky nakonec šlo určit jeho totožnost, pouze s výslovným svolením dotyčného. Sama dívka se dívá přímo směrem autora fotografie a lze jasně rozeznat její tvář (redakce iDNES.cz fotografie upravila a tváře obou cestujících rozmazala, pozn. red.)

Fotografie z Facebooku královéhradecké SPD bez vysvětlení zmizela během 24 hodin. Královéhradecká pobočka se k příspěvku nevyjádřila. Nereagovala na žádný telefonát redakce iDNES.cz.



„Příspěvek byl vložen na základě nešťastné osobní iniciativy a jeho obsah a formulace nevyjadřovaly oficiální postoj ani regionální, ani celostátní organizace hnutí SPD,“ odpověděla na dotaz iDNES.cz mluvčí strany Barbora Zeťová.



Podoba a soukromí (občanský zákoník) § 84 Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. § 85 (1) Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením. (2) Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.

„Situaci bude řešit regionální organizace našeho hnutí a budou podniknuté kroky, aby oficiální Facebook hnutí vyjadřoval ve svých příspěvcích pouze názory a závěry hnutí,“ dodala.

Kdo konkrétně zveřejnil fotografii, případně z jakého důvodu nakonec z Facebooku zmizela, nechtěla mluvčí komentovat.



Redakce iDNES.cz oslovila i předsedu strany Tomia Okamuru, ten na dotazy zatím nereagoval.

Vzhledem k tomu, že autor následně fotografii sdílel na Facebooku, porušil tak další část občanského zákoníku hovořící o tom, že rozšiřovat podobu člověka je možné pouze jen s jeho svolením.

Není to poprvé, co regionální pobočka SPD na svém Facebooku uveřejnila něco, co později stáhla. V červenci letošního roku liberecká buňka vyvěsila na svém Facebooku komentář, ve kterém litovala zrušení Dne Pohraniční stráže. Příspěvek nechal stáhnout sám předseda strany, který obsah v příspěvku zásadně odmítl.