Ze zahraničí se za více než týden vrátily s pomocí státu přes 4000 Čechů

Úřad podle Štíchové eviduje další tisíce žádostí o návrat do Česka. Podle hrubého odhadu ministerstva zůstává v Evropě asi 10000 českých turistů a dalších 10 000 jinde ve světě.

Jednou z cest pro letecký návrat Čechů byly speciální lety, které vypravilo Česko na Kanárské ostrovy a do Pobaltí, čeští občané také využili německý speciál z Dominikánské republiky. Takto se do ČR vrátilo zhruba 300 osob.

„Dalších 202 se vrátilo z Maroka, kde jsme vyjednali výjimku, jednalo se ale o komerční spoje. A zhruba 2000 z Egypta, kde se po jednání s cestovními kancelářemi a tamními úřady se podařilo urychlit návrat před zavřením letišť,“ uvedla Štíchová.

V nadcházejících dnech vyšle Česko do Egypta, na Filipíny a do Vietnamu tři evakuační lety. Přivézt by měly zhruba 600 českých občanů, volná místa ministerstvo zahraničí poskytlo občanům dalších zemí EU.

Autobusy, které vypravuje ministerstvo z evropských letišť, přivezly zhruba 1 850 Čechů. V autobusové dopravě se pokračuje, dnes vyzvednou autobusy české občany z Vídně, Berlína, Stockholmu, Kodaně a Paříže. Ve středu by měl vyjet další autobus z Amsterodamu.

Ministerstvo odhaduje, že ve světě zůstává zhruba 20 000 českých turistů, Štíchová ale upozornila, že to je velmi hrubý odhad. „V Drozdu máme aktuálně 14 188 cestovatelů, což je pokles zhruba o šest až sedm tisíc oproti týdnům na začátku virové epidemie,“ uvedla s poukazem na dobrovolnou databázi cestovatelů Drozd.