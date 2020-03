Vláda se vrátí k 15 tisícům korun pro OSVČ a financování kurzarbeitu

Ministryně financí Alena Schillerová navrhuje vyplácet OSVČ, které nemají jiný příjem než z podnikání, které nařízení vlády omezilo, 15 tisíc korun měsíčně, a to po celou dobu trvání opatření vlády. Podle jejího odhadu by to mělo stát měsíčně zhruba 7 miliard korun.



Částka vyplácena osobám samostatně výdělečně činným nebude daněná. Aby ji stát mohl začít prostřednictvím sítě finančních úřadů proplácet, potřebuje ještě souhlas parlamentu. Schillerová řekla, že vláda počítá s tím, že jednání Sněmovny bude 7. dubna, o den později zasedne Senát. Peníze by se mohly začít vyplácet o týden později, tedy zhruba v polovině dubna.



Na jednání Sněmovny 7. dubna požádá také vláda o prodloužení nouzového stavu. Nouzový stav vláda vyhlásila vláda 12. března na třicet dnů.

Podle pozměněného návrhu kurzarbeitu pro firmy, na které dopadla opatření kvůli šíření koronaviru, by stát měl vyplácet podle důvodu omezení výroby a služeb dva příspěvky na mzdy.

Při karanténě a uzavřených provozech by poskytl 80 procent vyplacené náhrady či výdělku, při výpadku pracovníků a surovin či snížení poptávky 60 procent. Ministerstvo práce a sociální věcí žádá o 6 miliard korun z rozpočtové rezervy na kurzarbeit.

Počet případů koronaviru v Česku překročil tři tisíce, v úterý ráno stoupl na 3002. S nemocí COVID-19 zemřelo 24 lidí.



Počet osob s COVID-19 dle krajů

816 391 93 138 102 140 91 92 80 108 175 280 129 302

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.