Babiš: Čísla jsou stále vysoká, chceme prodloužit nouzový stav o měsíc

„Ten vir tady je a ta úterní čísla mě vůbec nenadchla. Máme stále vysoká čísla. Jediné řešení je vakcína. Takže my budeme žádat o prodloužení o 30 dnů,“ řekl premiér Babiš v pořadu Snídaně s Novou. Poslanci se ale takové lhůtě brání, podle nich je zbytečně dlouhá.

Nouzový stav je podmínkou pro fungování protiepidemického systému (PES) ve všech jeho stupních. Česko od čtvrtka přejde do třetího, což přinese doposud největší vlnu rozvolnění. Otevřou se všechny maloobchodní prodejny, restaurace i vnitřní sportoviště.

„Oblastí rozvolňování je strašně moc. Pokud by toho lidé nemuseli hned využít a chvilku počkali, tak by to bylo fajn. Jsem z toho vývoje lehce nervózní,“ připustil premiér.

Řešením celé epidemie je podle Babiše vakcína. V Česku podle něj bude dobrovolná a dostupná zdarma. „Musíme přesvědčit občany, že je to ve prospěch jejich zdraví. Ve srovnání s ostatními zeměmi u nás očkování není moc populární,“ uvedl.



Sám však zatím neví, jestli se nechá proti covidu-19 očkovat. „Už 51 let nemám slezinu, hlavní imunitní orgán. Takže to musí říct lékař, abych z toho neměl nějaké následky. Ale pokud to bude možné, tak se nechám očkovat.“

V úterý přibylo v Česku 5176 nově potvrzených případů covidu-19, což je zhruba o 700 méně než před týdnem. Pokračuje tak zpomalování nárůstu počtu nakažených. Také nárůst množství zemřelých je pomalejší než před týdnem.

Rizikové skóre protiepidemického systému PES se už deset dní v řadě drží na 57 bodech, což odpovídá třetímu stupni pohotovosti z pěti. Vláda již dříve rozhodla, že opatření proti covidu-19 se ze čtvrtého stupně na třetí uvolní až ve čtvrtek.

Denní nárůst počtu potvrzených nákaz covid-19 v ČR