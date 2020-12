Babiš vyzývá k opatrnosti po rozvolnění. Ministr Blatný je striktní, říká

Život v Česku se trochu více vrací do normálních kolejí. Byl to poslední lockdown, který jsme v souvislosti s virem SARS-CoV-2 zažili?

To je velice těžká otázka. Doufám, že nám ta trojka (v systému PES – pozn. red.) vydrží až do Vánoc. Čísla však nejsou dobrá. V úterý jsme viděli, že to zas bylo přes pět tisíc lidí. Hlavní problém je, že někteří lidé se nechtějí nechat testovat, testuje se málo, a ne proto, že bychom neměli kapacitu, ale ti lidé zkrátka nejsou indikováni.

Někteří lidé se obávají, že by po pozitivním testu přišli o čtyřicet procent ze mzdy, což budu řešit s experty. Vypadá to, že je to problém spíš na venkově a v menších firmách, ale zatím to neumím přesně identifikovat. Můžu jen poprosit všechny, kdo se těší na rozvolnění, aby byli rozumní a spíš neměnili svůj dosavadní režim. Jediné řešení je vakcína, na to se připravujeme a do pátku bychom měli mít plán hotový.

Vy jste ve středu ráno vyjádřil rozpaky nad stále vysokými čísly pozitivně testovaných. Jenže lidé se na rozvolnění těší a chtějí ho využít. Nemáte obavu, že se situace zhorší ještě před Vánocemi?

Jsem z toho trochu nervózní. Vláda jednala o návrhu ministra Blatného a my na vládě jeho návrhy neměníme. On je velice striktní. S jeho předchůdci jsme při debatách na vládě trošku něco posouvali, ale on na svých návrzích trvá. Říká, že shromáždil všechny možné odborníky, kteří to připravovali. Tak doufejme, že ty predikce se naplní. Proto znovu apeluji na všechny, aby využili připravovanou možnost nechat se zdarma testovat antigenními testy.

Kdyby se ta čísla znovu prudce zhoršila ještě před Vánocemi, přistoupili byste nekompromisně k dalšímu omezení?

Máme systém PES, kde je to exaktně definováno a jsou tam kritéria, která řeší spoustu věcí najednou. Celé je to postavené na statistice. A kdybychom se dostali do pásma čísla 4, tak ministr Blatný už avizoval, že o postupu debatovat nebude. Proto znovu prosím, abychom si to nepokazili. Chápu, že lidé jsou nervózní, přesto je nezbytné bezpečnostní nařízení dodržovat.

Už pár týdnů máte ve vládě nového ministra zdravotnictví. Jak se vám s ním pracuje? Byla to správná volba?

Pan ministr je akční, reaguje rychle, což mám rád. Mluvíme spolu často. Teď jsme naplánovali videokonferenci se sportovci, kde se bude diskutovat i o některých ne úplně logických opatřeních. Takže pan ministr je velice pracovitý, velice striktní a není stále v médiích, což je také dobře. Nemůžu si stěžovat.

Prezident Zeman řekl, že bude vetovat návrh na snížení daní, pokud v něm zůstane sleva na poplatníka tak, jak ji navrhli Piráti. Vy jste řekl, že se budete snažit dojednat v Senátu, aby se se slevou na poplatníka nehýbalo. Už máte termíny jednání s předsedou Vystrčilem, eventuálně dalšími představiteli Senátu?

Ano, odložil jsem kvůli tomu odlet na Evropskou radu. Už 10. prosince půjdeme s paní ministryní financí Schillerovou obhajovat náš návrh, o němž si myslíme, že je nejlepší. Jednak dává všem zaměstnancům soukromých a státních firem, ale i samosprávy navýšení platu o sedm procent na dva roky, kompenzaci pro kraje a obce asi 20 miliard korun a dopad na rozpočet je takový, že si to můžeme dovolit.

Naše zadlužení na konci roku 2019 bylo o sto procent nižší než například v Německu, máme nejnižší zadlužení veřejných financí mezi státy se srovnatelnou ekonomikou. Třeba Řecko má šestinásobný dluh. Stále to opakuju, protože jako ministr financí jsem zadlužení snižoval a na rozdíl od teoretiků, kteří mě kritizují, vím, o co jde. Naše zadlužení bude letos vůči HDP nižší, než když jsem v roce 2014 nastupoval jako ministr financí, a na snižování zadlužení chceme dál pracovat.

Piráti jen potvrzují svou neomarxistickou nenávist vůči živnostníkům, podnikatelům a kapitálu, což ohrožuje celou společnost. Jmenují se Piráti a podle toho se chovají. Andrej Babiš premiér

Co se týče slevy na poplatníka, už dnes nás stojí ročně 130 miliard korun a nerozumný návrh Pirátů to navyšuje o dalších 35 miliard. Je to zbytečné. Pokud mají Piráti pocit, že můj návrh je šitý pro bohaté, ať mi řeknou, jestli je podle nich třeba zdravotní sestra bohatá.

Piráti vám vůbec do daňových návrhů házeli vidle, jak to šlo. Co budete dělat s návrhem na zdanění výnosů z prodeje cenných papírů, který tak tvrdě kritizují investoři a ekonomové, podle nichž to podváže především inovační ekonomiku?

Samozřejmě že je to špatně. Piráti asi měli pocit, že je to zas něco proti Babišovi. Mě hlavně pobavilo, že známý investor Jan Barta (internetový podnikatel a obchodník na burze – pozn. red.), který všem stranám, které porazí Babiše, slíbil darovat pět milionů, tak ten si své investice za miliardy „vykešoval“ bez daně, a teď se přihlásil k návrhu, který destruuje začínající firmy. Výsledek bude ten, že vyžene investory z České republiky a mladé firmy se přestěhují do Silicon Valley. Piráti jen potvrzují svou neomarxistickou nenávist vůči živnostníkům, podnikatelům a kapitálu, což ohrožuje celou společnost. Jmenují se Piráti a podle toho se chovají.

Pro zvýšení slevy na poplatníka ovšem hlasovali i sociální demokraté, s nimiž jste ve vládě. Jaký to bude mít dopad na fungování koalice? A co vám na to řekl předseda ČSSD Jan Hamáček?

Přiznali, že pro to hlasovali, aby zničili návrh slevy na patnáct procent. V oblasti daní jsme se však od sebe lišili vždy. Oni chtějí daně navyšovat, my ne, my daně snižovali. Mrzí mě, že jsme měli nějakou dohodu, ale pan předseda Hamáček to asi v rámci strany neustál. Jejich návrh však není lepší pro zaměstnance. Ten náš je lepší. I lidé s nižší mzdou budou mít více peněz než podle návrhu kolegy Hamáčka. Je absurdní, že takhle koalice postupuje, ale měli jsme dohodu a každý to viděl.

Jaký dopad budou mít podle vás na ekonomický vývoj v Česku opatření, která vláda připravila na příští rok?

Záleží na tom, co se stane v Senátu. Jsme menšinová vláda a ještě navíc rozpolcená. V Senátu už nemáme vůbec žádný vliv, takže budeme apelovat na Senát, aby ten nesmyslný návrh Pirátů neakceptoval. Ministryně financí jedná s jednotlivými kluby v Senátu, což považuji za důležité, abychom rozpočet společně nenabourali víc, než je potřeba.

Řekněme, že žádný lockdown nás už nečeká. Jak se bude v takovém optimistickém scénáři vyvíjet ekonomika v roce 2021?

Jsem přesvědčen, že dobře. První vlna byla jiná, protože v první vlně zavřeli všichni a naše otevřená ekonomika závisí na exportu. Výroba aut sice poklesla o pětinu, ale teď se vrací do kondice. Vláda se snaží nahradit výpadek soukromých investicí. I proto bude příští rok největším investorem Ředitelství silnic a dálnic se Správou železnic.

Prezident Zeman se opět pustil do boje se šéfem BIS Michalem Koudelkou. Teď po něm prý chce seznam ruských agentů na území ČR. Proč se nedaří to napětí snížit?

Omlouvám se, ale to jsou věci, které já nemohu vůbec komentovat. To vyplývá ze zákona.

Chápu, že nemůžete komentovat konkrétní věci, ale ten samotný spor mezi hlavou státu a šéfem civilní kontrarozvědky nevypadá dobře. Proč se nedaří to srovnat?

Je pravda, že to nevypadá dobře. Je to složité a doufám, že se to nějak urovná. Konkrétně to ale opravdu komentovat nemohu, to se omlouvám.

Mnoho Čechů bylo zvyklých trávit zimní svátky buď v teple u moře, nebo naopak na sněhu na horách. Jaká doporučení byste dal lidem pro letošní zimu ohledně cestování?

Máte pravdu, my jsme také sedmnáct let celá rodina pravidelně jezdili 26. prosince na lyže. Letos zůstaneme doma, nepojedeme nikam. Samozřejmě to budou jiné Vánoce, ale zas to bude příležitost být více spolu. Já se na to těším. Když jsme byli na horách, byl tam vždycky nějaký režim, musí se vstávat. Snídaně, lyžovat, oběd. Letos mě nikdo nebude honit, co mám dělat.

Hory samozřejmě řešíme, provozovatelé chtějí logicky vědět, co bude. Ale to je problém nejen u nás. Alpské země se také stále ještě domlouvají, jak budou postupovat. Restaurace a hotely otevřené budou, vleky k tomu tak nějak logicky patří. Řešení hledáme. Nejpozději do 12. prosince by mělo být jasno.

A jak budete trávit Vánoce a Nový rok vy?

Budu doma a budeme koukat na televizi, na pohádky. Máme také třetího psa – Gigi – to je náš miláček, večer na mě čeká, než přijdu z práce. Máme tři psy, moje žena vaří, jako nikdy nevařila, zkouší nové recepty. Takže já si nestěžuju. Aspoň budu mít šanci dospat. Doufejme, že Vánoce budou v klidu.