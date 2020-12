Do pásma tři podle matice PES se posuneme od čtvrtka. To znamená i otevření knihoven, galerií, muzeí, knihkupectví... Pomůže to kultuře, nebo byste byl pro to, aby se nerozvolňovalo?

Je to takový první krok. Z hlediska kultury je ale klíčový druhý stupeň, kdy se může obnovit provoz divadel, koncertů, kin.