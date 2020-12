Bez piva i čaje. Blatný s vládou zakázali hospodám nápoje, šlo o chybu tisku

Vláda při zpřísňování opatřeních, kvůli kterým musejí restaurace a bary od středy zavírat už ve 20:00, nechtěně překazila možnost odnášet si objednané jídlo a pivo natočené do PET lahví s sebou domů.

Po kritice opozice i veřejnosti to chtěla napravit a na čtvrtečním jednání kvůli tomu přijala nařízení, které vydala s tímto textem: „Zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci.“ Z nařízení tak zmizela zmínka o alkoholu a prodeji mimo vnitřní prostory. Na chybu jako první upozornily Novinky.cz.

Pokud by se vydaným opatřením podniky řídily, nesměly by od čtvrtka uvnitř prodávat jakékoliv rozlévané nápoje včetně čaje či vody. Ty by tak nově hostům mohly prodat pouze s sebou. To však ministerstvo zdravotnictví nezamýšlelo.



„Při publikaci vládního usnesení došlo k tiskové chybě, která již byla opravena. Vláda schválila jeho správnou verzi, která samozřejmě konzumaci nápojů v restauracích nezakazuje,“ sdělila iDNES.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.



Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci vláda od středy zkrátila otevírací doba barů a restaurací, které se nově uzavírají ve 20 hodin. Ve stejnou dobu končí i provoz výdejních okének. Na vánočních nebo farmářských trzích je provoz stravovacích služeb zakázán úplně. Svařené víno či pivo si tam tedy lidé nekoupí.

V případě, že se bude situace nadále vyvíjet negativně, a to nejen z hlediska skóre PES, ale také z hlediska vývoje v nemocnicích, je možné, že v pondělí kabinet rozhodne o dalším zpřísnění opatření. Restaurace by se tak nejspíš uzavřely úplně.

„Pokud by k tomu došlo, byl by dostatečný časový odstup, aby se na to všichni mohli připravit,“ slíbil Blatný. Zároveň ujistil, že by malé obchody tentokrát zůstaly otevřené.