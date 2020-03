Česko má 2 279 nakažených. Nově stačí k testu horečka, suchý kašel či dušnost

Ministerstvo zdravotnictví pacientům, kterým lékař doporučil provedení odběru pro test na koronavirus, radí kontaktovat odběrové místo předem telefonicky. Mohou si tak domluvit termín a čas provedení odběru.



„Výběr konkrétního odběrového místa vychází z dohody pacienta s indikujícím lékařem,“ uvedlo ministerstvo.



Doporučení k provedení testu může vydat všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, ošetřující lékař poskytovatele lůžkové péče, epidemiolog krajské hygienické stanice a ambulantní plicní lékař.



Po otestování jde nakažený na 14 dní do karantény. Její ukončení je možné podle dokumentu ministerstva zdravotnictví nejdříve po těchto dvou týdnech a tři dny po vymizení příznaků, jako je horečka, kašel, dýchací nebo zažívací potíže. Vyléčení musí prokázat dva negativní výsledky testů 24 hodin po sobě, z nichž první bude nejdříve 12 dní po zahájení karantény.

Pravidla pro propuštění

Z nemocnice může být pacient do domácího ošetřování propuštěný poté, co nemusí užívat léky na snížení teploty, zlepší se jejich dýchací potíže a zmizí zánět plic.

„Pacient musí být poučen o nutnosti sledování svého zdravotního stavu, dodržování základních hygienických pravidel, nutnosti častého mytí a dezinfekce rukou,“ uvedlo ministerstvo. Povinně bude propuštěný telefonicky nebo mailem pravidelně informovat o svém stavu svého praktického lékaře.

Pokud nežije v domácnosti sám, musí i doma používat roušku, nesmí vycházet ven a ideální je pro něj samostatný pokoj. Kontakt s rodinou by měl omezit a samostatně by měl také jíst. Zvýšenou hygienu rukou musí dodržovat i rodina, zejména děti, protože se množí důkazy o tom, že virus je vylučován i do stolice.

„Virus může být detekován a vylučován z horních cest dýchacích jeden až dva dny před projevem prvních příznaků nemoci a vylučování viru může přetrvávat po dobu sedmi až dvanácti dnů u mírných případů a až 14 dní u závažných případů,“ potvrdilo ministerstvo v doporučení.



Algoritmus testování COVID-19 na odběrových místech



Ve stolici se virus objevil asi u třetiny pacientů, od pátého dne s prvními příznaky až do doby čtyř až pěti týdnů. Od lidí bez příznaků je možné se nakazit stejně snadno jako u nemocných s příznaky.



Počet vyléčených v Česku stoupl na jedenáct

Česko má 2 279 potvrzených případů nákazy koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19. Údaje aktualizované k pátečním 17:45 zveřejnilo na webu ministerstvo zdravotnictví. Za pátek tak přibylo 257 nových případů.

Počet vyléčených v pátek stoupl z deseti na jedenáct. Nově vyléčeného pacienta z nemoci COVID-19 ohlásila Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Jde o první oznámené vyléčení od úterý.

První tři případy onemocnění COVID-19 oznámilo Česko 1. března. Nejvíce nových případů nákazy za jediný den zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ve středu a to 291. Ve čtvrtek přibylo 259 pozitivně testovaných.

Počet osob s COVID-19 dle krajů

446 255 68 56 68 84 46 51 58 46 133 191 100 219

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.