Advokát navrhuje prezidentovi v souvislosti s koronavirem vyhlásit amnestii

„V této těžké chvíli našeho života se na Vás obracím jako občan, dlouholetý advokát a obhájce ve věcech trestních: zvažte prosím využití Vašich pravomocí ke zmírnění současných problémů rodin, jejichž členové vykonávají trest odnětí svobody za méně závažná provinění a nemohou se o ně starat ani jim v tomto složitém období pomáhat,“ píše Toman v podnětu zaslaném Zemanovi ve čtvrtek.

Podle advokáta si situace kolem koronaviru vyžaduje mimořádné řešení.

„Pokud mělo kdy v historii vyhlášení amnestie nějaký smysl, pak je to právě nyní. Vyhlášení amnestie by bylo nejen projevem lidského pochopení současné tíživé situace občanů České republiky, ale i odpuštění těm, kteří si to zaslouží,“ stojí v dokumentu.

Redakce iDNES.cz se obrátila na mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka s žádostí o reakci. „Otázky tohoto typu nikdy nekomentuji,“ odpověděl mluvčí.

Toman v dopise poukazuje na současnou přeplněnost českých věznic – v současné době vykonává trest odnětí svobody v českých věznicích přes 21 tisíc osob – a na vysoké náklady státu na pobyt vězňů ve věznicích. že vyhlášení amnestie by nevychýlilo misky spravedlnosti jedním směrem, ale napomohlo obnovení spravedlnosti tak, jak ji chápou a uplatňují ostatní státy Rady Evropy,“ odůvodňuje svůj návrh.

Amnestie by se však podle advokáta netýkala hromadného propuštění všech vězňů, jak tomu bylo například u amnestie v roce 2013, kterou vyhlásil bývalý prezident Václav Klaus. Věc by se týkala pouze vězňů s nejmírnějším trestem, u kterých je předpoklad aktivního zapojení do řešení současné situace.

Hlava státu může dle svého uvážení udílet milosti. Existují přitom tři druhy odpuštění trestu. Při abolici jde o přerušení nebo nezahájení trestního řízení, agraciace znamená odpuštění nebo zmírnění dosud nevykonaného trestu a rehabilitace zahlazení odsouzení. Prezident Miloš Zeman již dříve uvedl, že milost bude udělovat pouze velice výjimečně a většinou v případě těžce nemocných odsouzených. Prezident může také rozhodovat o rozsáhlejší amnestii. K takovému kroku se naposledy odhodlal v roce 2013 tehdejší prezident Václav Klaus.

Prezidentský pardon by se tak dopadl například na ty s uloženým nepodmíněným trestem odnětí svobody za úmyslný trestný čin nepřevyšující jeden rok, nebo ty, kteří mají nepodmíněný trest odnětí svobody za nedbalostní trestný čin na dva roky maximálně.

U podmíněně odsouzených prominout tresty nepřevyšující dva roky u úmyslných trestných činů, u nedbalostních pak nepřevyšující roky tři. Amnestie by se podle něj měla dotknout také lidí s uloženým trestem domácího vězení, nebo s těm s obecně prospěšnou prací. Dále navrhuje prominout také část peněžitých trestů a jejich zbytků.



Advokát také navrhuje, aby prezident uložil ministryni spravedlnosti předložit mu návrhy na zastavení trestního stíhání, prominutí či zmírnění trestů v případě, že se jedná o těhotné ženy, ženy či muže pečující o dítě mladší 15ti let či příbuzné starší 70ti let, popřípadě osoby invalidní nebo trpící závažnou chorobou.

S žádostí o podporu v této věci se obrátil Toman taktéž na premiéra Andreje Babiše či na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou.

„Plně respektuji rozhodnutí prezidenta, zda amnestii vyhlásí či nikoliv, i případné rozhodnutí, jak široká by amnestie mohla být, případně kterých trestných činů by se vůbec netýkala,“ doplnil Toman.