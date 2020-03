Sestra z onkologie nakazila rodinu. Hygienici hledají i její pacienty

Od 11. března, kdy testy odhalily prvního obyvatele kraje nakaženého koronavirem, onemocnělo v regionu už přes dvě stě lidí. Každý den jejich počet stoupá přibližně o dvě desítky, tento čtvrtek už dosáhl nárůst nových čísla 27.

V posledních dnech přibývají mezi nemocnými s COVID-19 v regionu i lékaři, sestry a další zaměstnanci zdravotnických zařízení. To přináší komplikace v jejich provozu a zvýšené riziko nákazy pro pacienty, kteří s nimi byli v kontaktu. Zvlášť pro ty s oslabenou imunitou.

Hygienici aktuálně vyhledávají desítky pacientů dvou nemocnic, kteří se mohli nakazit koronavirem od zdravotních sester. Riziková je hlavně skupina pacientů z Novojičínska, kteří navštívili onkologickou ordinaci na poliklinice.

„Onemocněla zdravotní sestra, která pracuje na externí poliklinice Nemocnice Nový Jičín. Hygienici vyhledají pacienty, s nimiž se setkala,“ řekla mluvčí nemocnice z holdingu Agel Radka Miloševská.

Podle šéfky hygieniků v kraji Pavly Svrčinové se zdravotnice nechovala odpovědně: „S příznaky nemoci pracovala, museli jsme uzavřít to oddělení. Setkávala se i s příbuznými a řadu z nich nakazila, včetně prarodičů, synovců a neteří...“

Ředitelka Krajské hygienické stanice Ostrava se pak v podvečer omluvila s tím, že dostala nepřesné informace od svých podřízených, a uvedla, že zdravotnice v době, kdy již byla zjevně nemocná, do práce nechodila. „Moje jednání nemělo poškodit danou pracovnici, ani společnost Agel. Telefonicky a e-mailem jsem se této zdravotní sestře omluvila. Omluva byla zaslána i vedení jejího zaměstnavatele,“ uvedla Pavla Svrčinová.



Nelze vyloučit, že mezi zdravotníky se nemoc objeví

Miloševská podotkla, že v jiných zdravotnických zařízeních Agelu v kraji nejsou zatím nakažení zaměstnanci, ale nelze vyloučit, že se tak nestane. „Například v Olomouckém kraji máme v prostějovské nemocnici šest nemocných lékařů, sester nebo sanitářů,“ dodala mluvčí.

Další zdravotní sestra v regionu onemocněla v Karvinské hornické nemocnici. „Dozvěděli jsme se to ve čtvrtek večer. Do karantény jsme poslali devět zdravotníků a hygienikům předali seznam 11 pacientů, kteří přišli se sestřičkou v posledních dnech do kontaktu,“ sdělil ředitel nemocnice Tomáš Canibal. Podotkl, že v souladu s krizovým plánem hned uzavřeli oddělení chirurgie páteře, kde sestra pracuje.

„Nijak to nenarušilo chod nemocnice. Toto oddělení pro pacienty po operaci páteře jsme chtěli v pátek plánovaně uzavřít a vyčlenit pro naše zaměstnance s COVID-19 bez příznaků nebo v karanténě. Operace páteře totiž nyní neprovádíme,“ dodal Canibal.

Kvůli nakaženému nemocniční kuchyně nevaří

Podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Martina Gebauera je zatím riziko nákazy pro pacienty nakažených zdravotníků spíše menší.

„Například na Opavsku se onemocnění prokázalo u dvou praktických lékařů. Jejich stav není vážný, jsou v domácí léčbě. Hygienici už dohledali všechny pacienty, se kterými přišli lékaři do kontaktu, a ani jeden nebyl po testování pozitivní,“ uvedl náměstek Gebauer.

Nemocný je také zaměstnanec nemocnice ve Frýdku-Místku, která kvůli tomu musela zavřít kuchyni. „Hygienici nám ve čtvrtek odpoledne oznámili, že u jednoho ze zaměstnanců stravovacího provozu testy potvrdily nákazu koronavirem. Museli jsme kuchyni okamžitě uzavřít a přes noc ji vydezinfikovat,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Stejskal, ale ujistil, že stravu pro pacienty zajistili.

„O studené snídaně a večeře pro pacienty se postarali lidé, kteří nepřišli do kontaktu s nakaženým zaměstnancem ani jeho kolegy. Obědy pro nás v pátek uvařila krajská nemocnice v Třinci. Od víkendu nám budou vypomáhat týmy školních kuchařů,“ popsal ředitel.

Stejná nemocnice shodou okolností ve čtvrtek otvírala gynekologicko-porodní oddělení, které před dvěma týdny zavřela ze stejného důvodu. Jedna zdravotní sestra se nakazila koronavirem, ačkoli nikam necestovala. Léčí se doma. Jejím kolegům už skončila karanténa.