Část rodičů bude mít po uzavření škol nárok na finanční kompenzaci od státu

Pokud rodiče zůstanou se svými dětmi po uzavření škol doma, budou mít nárok na finanční podporu od státu. Na tiskové konferenci to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová z ČSSD. Rodiče by tímto způsobem měli dostat 60 procent základu příjmu. Týká se to však pouze zaměstnanců s dětmi ve věku do 10 let.



„Vyplnění potvrzení nároku na dávku nevyplňuje praktický lékař, ale dotyčná škola,“ dodala Maláčová. Formuláře jsou k dispozici na webu České správy sociálního zabezpečení. Důležité je podle Maláčové využívat možností práce z domova.

„Protože se jedná o velmi náhlou situaci, je důležité říct, že lidé, kteří se kvůli bezpečnostním opatřením ocitnou ve finanční nouzi, mohou v dobře odůvodněných případech využít na úřadech práce takzvané mimořádné okamžité pomoci,“ upozornila také ministryně Maláčová.

Jde o jednorázovou finanční dávku ve výši až patnáctinásobku životního minima, tedy zhruba 50 tisíc korun. Podle Maláčové se jedná o dávku, kterou budou lidé čerpat ve větším množství spíše v následujících týdnech.

„My jsme dnes také představili dlouhodobý návrh, jak řešit možné negativní dopady se současnou situací ohledně koronaviru v oblasti zaměstnanosti,“ řekla Maláčová.

Návrh by měl řešit, jak by mohla vláda rychle finančně pomoci ekonomickým subjektům, aby kvůli nařízeným bezpečnostním opatřením nedošlo k poškození ekonomiky a zaměstnanosti. Vládní koalice se jím bude zabývat v následujících dnech.