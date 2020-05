Do tříd se vrátí i děti speciálních škol, ministerstvo už pro ně má manuál

Od 1. června se otevřou první stupně speciálních škol, o týden později pak mohou zpět do tříd i žáci z druhých stupňů. Týká se to například škol pro žáky s tělesným, mentálním či souběžným postižením více vadami, autismem nebo závažnými vývojovými poruchami chování.

Mentálně postižení nebo autisté už podle dřívějšího rozhodnutí vlády nemusí nosit roušky. Manuály jsou ale v mnohém podobné těm, které platí pro klasické základní školy. Jen jsou stručnější.



„S ohledem na charakter výše uvedených škol a žáků, kteří se v nich vzdělávají, se stanoví pouze takové hygienické a provozní podmínky, které lze s přihlédnutím ke zdravotním handicapům žáků a s nimi spojenému blízkému kontaktu osob naplnit,“ uvedlo ministerstvo školství.

Podmínkou pro vpuštění žáka do školy je podepsané čestné prohlášení o tom, že se u něj v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky infekčního virového onemocnění. Rodiče nebo zletilí žáci svým podpisem také stvrzují, že jsou si vědomi zvýšeného rizika nákazy koronavirem.

Bez hlášení dopředu a dělení do skupiny

Rodiče nebudou muset děti do speciálních škol předem nahlásit tak, jako to bylo v případě prvního stupně běžných základních škol. Kolektivy ve speciálních školách jsou běžně menší, takže nebude třeba, aby se dělily, řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.



Školy musí podle pokynů zajistit dostatečné množství dezinfekce. Všechny využívané místnosti je potřeba důkladně čistit alespoň jednou denně. Toalety musí být vybaveny například tekoucí pitnou vodou, mýdlem a dezinfekcí v dávkovači, papírovými ručníky nebo látkovými ručníky, které je ale potřeba často měnit. Několikrát za den je pak nutné dezinfikovat často využívané předměty nebo povrchy.

Do školy nesmí být vpuštěn nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat nemoci covid-19. Mezi ně patří například zvýšená teplota, kašel nebo ztráta chuti a čichu. Pokud žák má některý z těchto příznaků, je nutné ho umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce, kteří by si ho měli okamžitě vyzvednout. Škola musí také informovat spádovou hygienickou stanici.