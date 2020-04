První studenti ve školách už jsou, plán pro ostatní bude do konce dubna

Resort bude mít plán hotový do konce dubna a následně ho rozešle ředitelům. Ti pak budou mít čtyři pracovní týdny na přípravu provozu.



Resort prozatím představil harmonogram toho, jak chce školy otevírat. Individuální režim platí od začátku týdne pro vysokoškoláky, kterých nemůže být ve skupině víc než pět a uvolnění je určené pro dokončení závěrečných prací.

Za stejným účelem budou moci vrátit do škol od 11. května maturanti, studenti závěrečných ročníků konzervatoří i vyšších odborných škol.

Jako poslední přijde na řadu od 25. května první stupeň základních škol, které bude dobrovolné. Ostatní studenti a žáci už se do tříd nevrátí. Jak ale bude návrat dětí prvních až pátých tříd vypadat, to ještě ministerstvo připravuje.

Otevření škol má být podle ministra školství Roberta Plagy možnost pro rodiče. Činnost školy nebude mít charakter plnohodnotné výuky podle rozvrhu.

„Naopak se předpokládá pokračování ve vzdělávání na dálku, přičemž by žáci přítomní ve škole měli mít obdobný rozsah vzdělávání jako žáci, kteří zůstanou doma. Z toho důvodu bude také možné zabezpečovat tyto činnosti například asistentem pedagoga nebo vychovatelem,“ odpověděla na dotaz iDNES.cz mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Přesná pravidla resort upřesní.



Jak to bude se zaměstnanci v rizikových skupinách, tedy starší nebo nemocní učitelé, jestli budou před školami probíhat nějaké zdravotní prohlídky, co se zaměstnanci, kteří žijí s někým rizikovým v domácnosti či jak to bude ve školách se stravováním, ještě ministerstvo školství upřesní.

Asistenti pedagoga budou muset učit

Ministerstvo podle mluvčí Anety Lednové počítá s tím, že se budou ve školách na činnostech u prvního stupně podílet asistenti pedagoga. Ti podle školského zákona sami normálně vyučovat nemohou. Jak ale říká ředitel ZŠ Lázně Bělohrad Jaroslav Jirásko, jinak to nepůjde.

„Neumím si moc představit, že bychom dokázali provizorní výuku bez asistentů. U nás na škole máme připravený ‚nástřel‘ toho, jak by mohly třídy fungovat, máme k dispozici osm asistentů a s nimi to dokážeme dát dohromady. Problémy mohou mít hlavně menší školy,“ vysvětluje Jirásko.



Otevřené třídy na prvním stupni totiž musí být maximálně do 15 dětí a mají být jednotné, takže se nesmí jejich osazenstvo měnit. Stále ředitelé také musí zajistit distanční výuku pro druhý stupeň, kterou budou zajišťovat další učitelé.