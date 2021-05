Očkování pro starší 40 let startuje, registrovat se mohou od nedělní půlnoci

„Rychle otevíráme další věkové skupiny, protože zájem v nižších věkových kategoriích není tak dramatický, jako jsme si ho užívali u starších spoluobčanů,“ uvedl k tomu ve čtvrtek ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

Očkováno či přihlášeno k očkování je přes 86 procent lidí nad 80 let, téměř 85 procent lidí ve věku 70 až 79 let, přes 73 procent lidí ve věku 65 až 69 let a 64 procent ve 60 až 64 let.

Celkově už má od neděle nárok na očkování jen na základě věku téměř 5,75 milionů obyvatel, tedy zhruba polovina celé populace. Zbytek obyvatel starších 16 let se bude registrovat už najednou. Premiér Andrej Babiš dříve avizoval, že by to mohlo být 1. června. S očkováním mládeže nad 12 let by se mohlo začít v létě, pokud bude pro ně vakcína schválená.

Vláda zároveň ve čtvrtek oznámila, že posílí očkování u praktiků. Do prázdnin jim pošle 454 tisíc dávek Moderny, řekl premiér Andrej Babiš. Společnost všeobecného lékařství předtím vyjádřila nespokojenost s koordinací očkování s praktickými lékaři. Praktici by měli podle Babiše od příštího týdne dostávat napřímo vakcínu Moderna.

„Pfizer bude chodit jen do očkovacích míst,“ podotkl ve čtvrtek premiér. Podle Babiše je právě vakcína Pfizer určena očkovacím centrům, a to i kvůli distribuci. „Praktici mají další tři vakcíny,“ doplnil.



Více vakcíny pro praktické lékaře

S podáváním vakcín začali zdravotníci v Česku na konci prosince loňského roku. Asi desetina obyvatel má dokončené očkování, více než čtvrtina dostala alespoň jednu dávku. K očkování se přihlásila nebo ho absolvovala zhruba třetina lidí, asi 800 tisíc aktuálně na vakcínu či termín čeká.



Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky u nich čeká na očkování stále zhruba 23 tisíc lidí nad osmdesát let, dodal ve čtvrtek. Celkově pak u praktiků je registrovaných přes 200 tisíc lidí.

„Všechny dodávky AstryZenecy, které dorazí v květnu, budou na druhé dávky. Distribuce bude probíhat tak, že si praktický lékař objedná vakcínu u distributora. Lékaři by si měli objednávat podle potřeb,“ řekl Šonka.

Čtvrtina z čekajících se chce nechat očkovat u svého praktického lékaře. Těm ale zatím nepřicházelo dost vakcín, což by se mělo v květnu a červnu zlepšit, půjde k nim většina očkovacích látek Moderna.