Mají se lidé kvůli přestupkům špiclovat a moralizovat? To politici odmítají

„Já nechci, aby někdo někoho káral. Myslím, že lidi už toho všeho mají dost a tohle ničemu neprospěje. Spíš je prosím, ať jsou sami za sebe zodpovědní, jsou to tři týdny, které musíme vydržet. Společně,“ uvedl pro iDNES.cz premiér Babiš. Dodal, že záleží na každém životě, upozornil také, jak složitá je celá situace pro zdravotníky.

„A zároveň říkám, že policie by neměla být benevolentní a dodržování pravidel by měla tvrdě vymáhat a pokutovat,“ doplnil Babiš.



Podle prezidenta Miloše Zemana by k sobě lidé v současné době měli být shovívaví. „Zvláště v této těžké době bychom měli k sobě přistupovat s laskavostí a slušností. Pokud tedy někoho napomínáme, čiňme tak bez negativních emocí. Chce to trpělivost, ale ta přináší mnohem větší výsledky než zloba,“ uvedl mluvčí Jiří Ovčáček.

Podobně to vidí i další politici. Třeba předseda KSČM Filip Vojtěch uvedl, že si není jistý, jestli by mělo vzájemné napomínání v Česku smysl. „Ale možná ano. Lidé by si měli chránit své zdraví i tím, že se ohradí proti těm, kteří svým chováním ohrožují své okolí. Ale nejde o výzvu jednotlivce, byť v ústavní funkci, ale o výzvu společenskou, kterou bude sdílet velké množství lidí tím, že ji začnou na veřejnosti naplňovat,“ napsal Filip.

Nádech udavačství

„Každý je sám zodpovědný za své rozhodnutí a má samozřejmě odpovědnost i za své okolí. Nebudu vybízet lidi k tomu, aby se navzájem kárali a zvyšovali tak již dost napjatou situaci,“ uvedl šéf ODS Petr Fiala.

„Stačí, že je takřka každý den obviňuje a kárá premiér,“ dodal a vybídl k dodržování pravidel. „A nezapomeňme na zdravý rozum, který některým vládním opatřením chybí,“ doplnil.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové má taková výzva nádech udavačství. „Proto myslím, ze je vhodnější výzva k zodpovědnosti úplně každého za sebe, své okolí a tím pádem celou společnost. Sama takto apeluji opakovaně a dlouhodobě, ale zásadní také je jít příkladem – mají-li politici být respektováni se svými apely, nesmí se stávat, že například nejdou do karantény po setkání s nakaženým jako pan premiér. Tohle by pomohlo zásadně, nelze kázat vodu a pít víno,“ uvedla.

Šéf SPD Tomio Okamura uvedl, že společnost je v současné době hodně rozdělená. „Na obou stranách panuje stres, na jedné straně z nemoci, na té druhé z omezování svobody – takže nabádat lidi u nás, ať se vzájemně špiclují a moralizují, může jen šílenec,“ uvedl.

Nový Zéland si vede dlouhodobě v boji proti epidemii dobře. Od loňského března tam v souvislosti s nákazou umřelo pouhých 26 lidí. Nyní však musela premiérka již podruhé za poslední měsíc přistoupit k tvrdému lockdownu tamního největšího města Aucklandu.

Ten způsobila rodina, ve které se objevila nákaza koronavirem. Její členové však nedodržovali karanténu a nákazu roznesli dál. V reakci zavedla Ardernová tvrdý třídenní lockdown. Ani ten ale nepomohl, v sobotu proto začala opatření platit znovu.

Ardernová uvedla, že všichni platí za chybu těchto jednotlivců. Celá země podle ní musí spolupracovat, aby epidemii porazila. „Pokud to znamená konfrontovat příbuzného či kolegu, že nedodržují pravidla, tak bychom to měli udělat. Udělejte to laskavě, ale učiňte tak,“ uvedla Ardernová.

