Vzájemně se sledujte a napomínejte, vyzvala Novozélanďany premiérka

„Nyní žádám každého víc než kdy jindy, aby pokračovali ve vzájemné podpoře. A pokud to znamená napomenout rodinného příslušníka či kolegu za nedodržování pravidel, pak bychom to měli udělat. Udělejte to laskavě, ale udělejte to,“ uvedla Ardernová na tiskové konferenci.

Premiérka dodala, že to neznamená začít okamžitě hlásit úřadům jména lidí, kteří porušili opatření, nýbrž je přímo konfrontovat.

„Řekněte rodinnému příslušníkovi, který by se měl izolovat, aby nechodil ven. Nebo řekněte kolegovi, který se objeví v práci, i když by měl být v izolaci či čekat na výsledky testů, ať jde domů...Všichni bychom se měli vzájemně nabádat, abychom následovali pravidla.“

„Souhlasím (s ní). Většina Novozélanďanů dodržuje pravidla, ale vždycky budou lidé, kteří neposlouchají,“ řekla portálu iDNES osmadvacetiletá Novozélanďanka Ella. Byla by i pro přísnější tresty.

„Lidé, kteří poruší pravidla jednou, by měli dostat pokutu. Ti, co je poruší podruhé, by měli dostat dvojnásobnou pokutu. A pokud někdo poruší pravidla i potřetí, tak by měl jít do vězení.“

Premiérka nařídila v sobotu sedmidenní uzávěru Aucklandu, kde se objevil nový případ nákazy koronaviru. Zdravotníci zjistili, že jednadvacetiletý student, takzvaný případ M, navštívil lékaře, posilovnu, univerzitu, zatímco čekal na výsledky testů. Ty byly pozitivní.

Jeho matka, případ N, byla v kontaktu s rodinou spojovanou s dřívějším ohniskem koronaviru na předměstí Aucklandu Papatoetoe. Matka šla na procházku s ženou z druhé nakažené rodiny, která měla jít do izolace.

„Rodina šla do karantény, ale v malém okénku během 24 hodin, kdy jsme byli na úrovni tři, porušili pravidlo a nikdy nám o tom neřekli. A nyní vidíme důsledky,“ uvedla premiérka. Nový Zéland používá čtyři úrovně výstrah, Auckland je nyní na třetí. „Není v pořádku, aby několik členů pětimilionového týmu nás podrazilo,“ dodala.

Opozice požaduje přísnější pokuty

Příčiny zavedení lockdownu v Aucklandu vyvolaly silné pobouření. Opoziční Novozélandská národní strana chce přísněji trestat lidi, kteří porušují pravidla.

„Je na čase, abychom začali klepat na dveře a zajistili, že ti, co mají být na dva týdny v izolaci, v ní skutečně jsou,“ uvedl mluvčí strany Chris Bishop. „A pokud ne, pak je náležitým způsobem potrestejme a učiňme jistým, že se o tom lidé dozvědí, ať to nedělají.“

Podle Bishopa je Auckland dokladem, že novozélandský „model vysoké důvěry“ selhává.

„Lidé necítili tlak na dodržování pravidel, protože neexistují žádné sankce,“ tvrdí. Novozélandská policie dosud neuložila žádnou pokutu za nenošení roušky v letadle či veřejné dopravě.

Podle Ardernové je pochopitelné, že lidé jsou naštvaní a chtějí vidět přísnější tresty za porušení pravidel. Není si ale jistá, zda to je správný přístup. „Jak ale zajistíme, aby nám lidé řekli pravdu? Pro nás není nic hodnotnější než v těchto scénářích vědět, kde došlo ke kontaktu,“ namítá.

Premiérka je přesvědčená, že policisté jsou ti, kdo mají dohlížet a prosazovat právo, nikoliv politici. Lidé, kteří porušili pravidla zavedená k zamezení šíření koronaviru „už čelí důsledkům úplného odsouzení země.“



Ardernová má podporu u vůdce liberální strany ACT Nový Zéland Davida Seymoura, který se také obává, že pokuty jen odradí lidi od toho, aby se šli testovat. Podle Seymora by se měl Nový Zéland inspirovat u Tchaj-wanu a ve větší míře používat moderní technologii ke sledování lidí.

Země s necelými pěti miliony obyvatel od počátku pandemie zaznamenala jen něco přes 2 000 infekcí a v boji proti covidu-19 patří mezi ty nejúspěšnější. Média vyzdvihovala rychlou reakci Ardernové, která na počátku pandemie zavedla jednu z nejpřísnějších uzávěr země na světě. Dosud do země nesmí žádní cizinci.

I po uvolnění pravidel vláda přistupuje příležitostně v případě potřeby k regionálním lockdownům, jako je ten nynější v Aucklandu. Obyvatelé mohou domov opustit pouze v případě nákupu základních potřeb a při výkonu nepostradatelných zaměstnání.