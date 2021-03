Nemůžou ani před dům. Kde omezení pohybu podle katastru nedává smysl

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Významné omezení pohybu začalo platit od půlnoci z neděle na pondělí. Mezi okresy se mohou lidé pohybovat pouze v odůvodněných případech – za prací či třeba kvůli zajištění péče o dítě. V rámci jednoho okresu pak mohou jet třeba na nákup. A sportovat mohou jen v rámci katastru obce.

Ne všude ale taková omezení dávají smysl. V takových případech může nařízení podle potřeby upravit ministr vnitra Jan Hamáček. „Dneska odpoledne vláda zasedla a rozhodli jsme o tom, že pan ministr vnitra Hamáček může operativně rozhodovat o těchto věcech, které nedávají logiku,“ řekl televizi Nova v neděli večer premiér Andrej Babiš.

Takových případů je mnoho. Příkladem může být třeba obec Spojil. Ta byla až do roku 1991 součástí Pardubic, nyní je samostatná. A to ačkoliv tvoří enklávu v rámci souvislého území města a rozlohou měří méně než dva kilometry čtvereční. „Chceme vás jen ujistit, že pohraniční kontroly ani zátarasy kolem obce Spojil fakt neplánujeme..,“ komentovali již situaci tamní strážníci.

Městská policie Pardubice @MpPardubice Dobré ráno. Nová opatření vlády od 1. 3. zakazují volný pohyb v přírodě mimo katastr vlastní obce.. Chceme vás jen ujistit, že pohraniční kontroly ani zátarasy kolem obce #Spojil fakt neplánujeme.. https://t.co/iAgcDvTpo0 oblíbit odpovědět

Procházka tam a zpět po ulici

Obdobně na tom jsou i jiné obce v České republice. Třeba ta nejmenší – obec Závist na Blansku má rozlohu méně než půl kilometru čtverečního. Procházka z jednoho konce obce do druhého tak trvá jen několik málo minut.

Jen o několik metrů čtverečních mají na procházky obyvatelé obce Strukov na Olomoucku. Jak přiznává sám starosta, opatření je tam třeba brát s nadhledem.

„Tady se to ani nedá dodržet, například lidé ze dvou domů, když vylezou před barák, jsou už v jiném katastru, takže by nemohli jít nikam. Před domem jim totiž vede silnice, která je již na jiném katastru. Do obchodu lidé stejně chodí do sousedních dědin, jinak to nejde. Teoreticky se to zřejmě dá někde dodržet, ale na té naší malé rozloze je to nemyslitelné,“ uvedl pro ČTK starosta Jiří Hubáček.

Na vycházku jenom kolem věznice

Horní Planá patří mezi obce s největší katastrální rozlohou v Česku. Její území dosahuje více než 127 kilometrů čtverečních, což je například srovnatelné s Plzní. „V těchto dnech je to výhoda, protože naši obyvatelé mají prostor pro volný pohyb,“ uvedl Hůlka v souvislosti s vládním nařízením, že lidé smí volnočasové aktivity provozovat jen v katastru obce. „Ale jindy je naše rozloha spíš za trest. Máme například 70 kilometrů místních komunikací a jejich údržba stojí dost peněz,“ řekl starosta.



Trochu bizarní situaci zažívají lidé v Královéhradeckém kraji ve Valdicích, kde je jedna z nejpřísnějších věznic v republice. Právě v malých Valdicích se mohou lidé na procházce mačkat jedině okolo nejstřeženější věznice.

A problém není jen s malými vesnicemi. Třeba město Pelhřimov je tvořeno jakýmsi „vějířem“ od sebe oddělených území. Aby se tak lidé dostali do jiné části obce, musí mnohdy její katastrální území opustit.



První výjimky již byly uděleny

Na situaci tak může reagovat ministr Hamáček. Ten již udělil dvě výjimky. Jednou z nich je možnost cestování za nákupy mezi okresy Brno-město a Brno-venkov. Ty jsou totiž natolik propojené, že by jinak lidé museli jezdit za nákupy desítky kilometrů. Naopak za sportem obyvatelé hranice okresů překračovat nemohou.

Brno @brnomycity ‼ AKTUALIZACE ‼ Dle aktuálního sdělení Ministerstva vnitra ČR budou pro účely krizového opatření okresy Brno-město a Brno-venkov sloučeny do jednoho celku. Nebudou tedy realizovány "meziokresní kontroly" mezi městem a venkovem. https://t.co/Vm73UAQFYp oblíbit odpovědět

A výjimku dostala také Plzeň. A to pro cesty do hypermarketu Globus, který stojí těsně za hranicí města, v okrese Plzeň-sever. „Ministr vnitra dnes ve večerních hodinách udělil výjimku z omezení pohybu a pobytu osobám s místem trvalého pobytu nebo bydlištěm na území Plzně, kteří tedy mohou za účelem nákupu a služeb též do katastrálního území obce Chotíkov,“ informovala na webu plzeňské policie v neděli mluvčí Pavla Burešová.

Opatření vláda zpřísnila kvůli zhoršující se epidemické situaci. Kromě omezení cestování uzavřela také mateřské školy, v plánu je zavést povinné testování ve firmách. V neděli přibylo dalších 4 557 potvrzených případů nemoci covid-19. Je to o 500 více než před týdnem a nejvyšší nedělní počet od 3. ledna. V sobotu hygienické stanice evidovaly 7 812 nových případů.