S covidem k volbám nechoďte, nabádá Válek. V izolaci je asi 10 tisíc voličů

„V první řadě chci zdůraznit, že covid je vysoce nakažlivé onemocnění s významnými dopady na veřejné zdraví. I nadále způsobuje závažné průběhy onemocnění a též úmrtí. Proto apeluji na všechny, kteří mají příznaky, aby zůstali doma a neohrožovali nákazou ostatní občany, zejména pak členy volebních komisí,“ zahájil svůj apel na Facebooku ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Lidem staršího věku a lidem se sníženou imunitou, kteří chtějí v komunálních či senátních volbách volit a nemají příznaky respiračního onemocnění, pak Válek doporučuje rozestupy od ostatních, případně používání respirátoru.

Voliči v izolaci podle zákona nemůžou volit a ani k nim nemůže komise s přenosnou urnou. V loňském a předloňském roce volit mohli za speciálních podmínek, jelikož vláda přijala speciální „covidový“ volební zákon. Ten stanovil existenci volebních míst v režimu drive-in a speciálních hlasovacích schránek pro nakažené. Letos jej nová vláda ale nepředložila.

To znamená, že speciální volební místa fungovat nebudou. „Naopak se uplatní to, co je ve volebním zákoně už dvacet let, a sice pravidlo, že osoba, která má omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany veřejného zdraví, má překážku ve výkonu volebního práva,“ vysvětlil náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy Petr Vokáč.

To připomíná i Válek. „A je jedno, jestli je to covid, žloutenka či spalničky. A dle zákona je úplně jedno, kdo toto protiepidemické opatření nařídí – může to dělat krajská hygienická stanice i praktik. Takhle to platí už desítky let,“ napsal.

Nákaz covidem začalo v září opět přibývat

Epidemie koronaviru v Česku v posledních dvou týdnech opět zrychluje. Momentálně je v izolaci s covidem okolo 10 tisíc lidí starších 18 let, dodal ministr, tedy právoplatných voličů.

V izolaci jsou lidé minimálně sedm dní od pozitivního testu na covid-19. Minulý týden laboratoře ohlásily 14 702 nově nakažených tímto onemocněním. Praktický lékař může člověka propustit z izolace, pokud byl izolován alespoň po dobu jednoho týdne a zároveň poslední dva dny neměl příznaky nemoci.

Přírůstek nakažených s covid-19 za poslední týden

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek očekává, že počty nakažených se proti nynějším údajům v říjnu a listopadu minimálně zdvojnásobí. Nicméně podle Válka je denní nárůst je v jednotlivých krajích v řádu stovek případů a „zátěž je relativně rovnoměrně rozložená“.

Loni při sněmovních volbách hlasovalo z domova do přenosné volební schránky okolo 1 200 voličů v izolacích a karanténách kvůli covidu-19. Přidali se tak k voličům, kteří hlasovali z auta a jichž bylo na 1 600.