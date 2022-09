Blíží se volby. Nakažení covidem hlasovat nemohou, cizinci z EU ano

V loňském a předloňském roce přijala vláda speciální „covidový“ volební zákon. Ten stanovil existenci volebních míst v režimu drive-in a speciálních hlasovacích schránek pro nakažené. Letos tomu tak ale není.

„Pro letošní rok jsme covidový volební zákon připravovali také a na jaře se chystali na to, že bude přijata tato úprava,“ popsal náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy Petr Vokáč. Vláda však rozhodla, že tento zákon k projednání nepředloží.

To tak znamená, že speciální volební místa fungovat nebudou. „Naopak se uplatní to, co je ve volbením zákoně už dvacet let, a sice pravidlo, že osoba, která má omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany veřejného zdraví, má překážku ve výkonu volebního práva,“ vysvětlil Vokáč.

Lidé v izolaci tak nebudou moci volit. Podle Vokáče však resort důsledně dbá na to, že volební právo je důležité. „Proto budeme trvat na tom, aby se k omezením přistupovalo pokud možno restriktivně, to znamená skutečně tam, kde má volič písemný dokument o oficiálně nařízené izolaci, se uplatní volební překážka a volič nebude moci hlasovat,“ dodal náměstek.

Volit mohou i cizinci z EU, Ukrajinci ne

Komunální volby Česko čekají za více než dva týdny, v pátek 23. a v sobotu 24. září. Ve stejném termínu proběhne i první kolo senátních voleb, o týden později kolo druhé. Ještě do pátku 16. září mohou lidé žádat o vydání volebního průkazu poštou či datovou schárnkou, do 20. září pak osobně na obecním úřadu. Ty však platí jen pro volby senátní. Nejpozději v úterý 20. září by také lidé měli obdržet hlasovací lístky. Ty budou dostupné i ve volebních místnostech.

Na rozdíl od ostatních typů voleb mohou v komunálních a evropských volbách hlasovat i občané členských států Evropské unie, kteří mají v dané obci trvalý či přechodný pobyt. „Osoby, které se nechaly zapsat do takzvaného dodatku stálého seznamu voličů, volit mohou. Týká se to opravdu jen občanů členských států EU. Ukrajinci, i kdyby pobyt měli, volit nemohou,“ uvedl ředitel odboru voleb Tomáš Jírovec.

Novinkou pro voliče je, že volební lístky by u těchto voleb měly být jednostrané. „Po volbách v roce 2017, kdy nastal problém v některých okrskových volebních komisích, kde zapomněli jaksi otočit volební lístky, došlo ke změně zákonů,“ vysvětlil Jírovec.

Zavedla se proto povinná jendostrannost hlasovacích lístků. Jelikož jsou ale komunální volby specifické, nejde u nich o pravidlo. Například v Praze kandiduje tolik uskupení, že by podle Jírovce při jeho dodržení obdrželi něco co bude „vypadat jaké zlaté schránky“.

Lístky tak budou mít formát A5. Pokud se na jednu stranu tohoto listu papíru kandidáti nevejdou, bude vytištěn větší formát, a to A4. Pakliže se nevejdou ani na list A4, je možné tisknout i na jeho druhou stranu. Pokud se nevejdou ani na obě strany tohoto papíru, bude využit formát A3.

Hlasovací lístky pro komunální volby budou mít šedou barvu, pro senátní žlutou. Vložit je voliči musí do obálky stejné barvy. Pokud by obálky zaměnili, hlasy budou neplatné.

Podpora strany či jednotlivých kandidátů

Samotné křížkování funguje více způsoby. Volič může buď udělat takvaný „velký křížek“ u některé ze stran. Volí tak všechny její zástupce, a to podle pořadí na kandidátce.

Druhou možností je volit konkrétní kandidáty napříč stranami. Pokud tak volí do třeba desetičlenného zastupitelstva, zakroužkuje deset kandidátů. Třetí možností je obě metody spojit. Tedy zvolit stranu a pak třeba jednoho či dva kandidáty z jiného sloupce. Zvolená strana tak dostane tolik hlasů, kolik se volí zastupitelů, minus počet zakroužkovaných kandidátů jinde.

Co se týče vyhodnocování voleb, primárně se bere v potaz právě hlas pro stranu jako celek. Až následně se určují mandáty. Kroužkování se tak projeví až ve výběru konkrétních zastupitelů, zatímco počet zvolených osob z dané kandidátky je již rozhodnut.

Informační leták ministerstva vnitra ke komunálních volbách

To by se mohlo do budoucna změnit. „Z politických kruhů je aktuálnímu volebnímu systému vyčítáno to, že není zcela intutitivní pro voliče,“ podotknul Jírovec. V Senátu se proto nyní projednává návrh, podle kterého by se křesla v zastupitelstvu nejprve rozdělila podle toho, kolik lidí hlasovalo pro celé strany a kolik pro jednotlivé kandidáty.

„V poměrném systému by byla nějaká křesla, ve zbytku by skutečně rozhodovaly hlasy pro konkrétní kandidáty,“ vysvětlil. To by se však mohlo týkat nejprve příštích komunálních voleb v roce 2026. Vliv by tato změna mohla mít především v menších městech, kde lidé častěji kroužkují.

Volby proběhnou ve více než 6 200 obcích, v jedenácti se uskuteční až v náhradním termínu, nebyla totiž podána žádná kandidátka. Vytištěno bylo téměř 13 milionů sad hlasovacích lístků, ve volebních komisích zasedne na 100 tisíc lidí.

K většímu zviditelnění voleb připravilo ministerstvo vnitra malou kampaň v podobě videospotů a grafik. „V loňském roce se nám videa osvědčila, proto jsme se rozhodli je natočit i pro tyto volby. Nechtěli jsme ale zůstat jen u toho, a proto jsme připravili mini kampaň, která má podpořit jejich šíření. Chceme, aby se informace dostaly k co nejvíce lidem,’' uvedl náměstek Vokáč.