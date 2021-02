Řidičák už letos půjde vyřídit z domu, cesta na úřad ale zůstane nutná

I dvouhodinové fronty se v posledních měsících tvořily před některými úřady. Ty totiž mají omezenou provozní dobu, a to na pět hodin dva dny v týdnu. Nařízení začalo platit na začátku října, v prosinci se úřední hodiny mnohde na krátkou dobu rozšířily, ke konci měsíce se ale opatření zase zpřísnila.

Úřady tak hledají způsoby, jak zajistit co největší množství komunikace bez toho, aniž by se žadatelé museli s úředníky skutečně setkat. Třeba ministerstvo dopravy tak připravuje možnost, jak zažádat elektronicky o nový řidičský průkaz.

Vláda věc projednala na začátku února. „Žadatelům bude k dispozici ještě letos, a to v první polovině roku, přesný termín k dispozici není,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Původně resort počítal s dokončením v červenci tohoto roku, kvůli epidemii se ale snaží celou věc uspíšit.

Možnost bude dostupná pro ty, kterým starý řidičský průkaz vyprší za méně než devadesát dní. Žádost podají přes Portál občana. „Zobrazí formulář žádosti, který bude předvyplněn údaji z Centrálního registru řidičů. Občan bude mít možnost zvolit obecní úřad obce s rozšířenou působností, na kterém si bude chtít vyrobený řidičský průkaz vyzvednout,“ popsal Jemelka.

Součástí předvyplněných údajů bude i digitalizovaná fotografie. Systém si vybere tu nejaktuálnější z fotografií existujících ve vybraných registrech, tedy v Centrálním registru řidičů, Evidenci občanských průkazu a Evidenci cestovních dokladů. Z posledního řidičského průkazu pak systém získá digitalizovaný podpis.

„Před podáním žádosti musí žadatel potvrdit správnost předvyplněných údajů a to, že jeho aktuální podoba odpovídá zobrazené fotografii,“ vysvětlil Jemelka. Pokud to tak nebude, nemusí mu úředník průkaz vydat.

Právě tento krok totiž stále kontaktní zůstane. Zatímco žádost na úřad dojde prostřednictvím datové schránky, vyzvednout doklad si musí žadatel sám, při té příležitosti také odevzdá starý průkaz.

Na úřad práce přes e-mail

A podobné snahy vyvíjejí i další úřady. Třeba s „pracákem“ lze nyní podle slov ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové vyřídit elektronicky skoro vše.

Portál občana Portál občana je určen ke zprostředkování elektronických služeb státu, jako je výpis bodového hodnocení řidiče, podání daňového přiznání, výpis z rejstříku trestů či třeba přístup k eReceptu. Přihlásit se do něj lze několika způsoby: za pomoci eObčanky, vytvořením účtu na stránkách eIdentita.cz a jeho následným ověřením na pobočce Czech POINT, přes datovou schránku, či pomocí čipové karty STARCOS. Vstup zde

„Před úřady práce se tvoří drobné fronty, ale není to nezbytně nutné, protože většina klientů může dodat podklady buď poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo je před každým úřadem box, do kterého lze dokumenty vhodit,“ popsala Maláčová.

A pokud si člověk potřebuje domluvit osobní schůzku, je dle mluvčí úřadu práce Kateřiny Beránkové možné objednat se předem online, přes e-mail či telefonicky, a to i mimo úřední hodiny.



„Pokud se klient rozhodne během trvání nouzového stavu pro podání e-mailem, není v případě všech nepojistných sociální dávek nutný zaručený elektronický podpis. Přílohou takového e-mailu může být sken či fotografie s dokladovanou skutečností, třeba sken či fotografie žádosti o dávku s podpisem,“ popsala Beránková. Je ale podle ní nutné současně přiložit telefonické i e-mailové spojení, a to na řešení případných nesrovnalostí.



Daně online

A v souvislosti s podáváním daňového přiznání by třecí plocha mohla vzniknout i na finančních úřadech. V poslední únorový den by se proto měl spustit online finanční úřad. „Je to pro mě klíčové rozhodnutí. Od března díky tomu lidem umožníme řešit své daňové povinnosti snadno a rychle z pohodlí jejich domova nebo kanceláře,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Lze tak podat daň z příjmů, ale i daň z nemovitých věcí a daň silniční. „Pokud navíc odešlete přiznání k dani z příjmů elektronicky, třeba právě prostřednictvím online finančního úřadu, dostanete na to ještě o jeden měsíc navíc, a to až do 3. května,“ dodala.

Online lze již se státem řešit celou řadu věcí. Třeba i podat trestní oznámení. K tomu ale musí být zájemce přihlášen právě do Portálu občana. A toho zatím využilo jen asi půl procenta lidí. Stát již přitom vynaložil na přístup k elektronickým službám veřejné správy asi 300 milionů korun.