Počty nakažených seniorů jsou dál vysoké, obzvlášť v rizikových krajích

Pozitivum aktuálně představuje pokračující pokles denních přírůstků nakažených, a to i ve všední dny, uvedl v pátek ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Podotkl však, že pokles oproti předchozím týdnům zpomalil.

Podle Duška také klesá podíl záchytu onemocnění na objem testů, nicméně tento indikátor je stále velmi vysoký. Obzvlášť přitom upozornil na změny ve skupině seniorů nad 65 a 75 let.

Zatímco v říjnu tvořili lidé starší 65 let necelých patnáct procent nově diagnostikovaných a starší 75 let sedm procent, během listopadu zatím čísla vzrostla. Seniorů nad 65 let byla mezi nakaženými pětina, nad 75 let desetina, stojí v dokumentu ministerstva zdravotnictví.

Dušek v pátek také u dvou zmíněných skupin obyvatel přiblížil poklesy z posledního týdne, které shodně činily průměrně kolem 16 procent. Průměrný přírůstek v kohortě nad 65 let pak byl 930 případů za den, v kohortě nad 75 let byl 506 nových případů.

Ochrana rizikových skupin je podle ministerstva v současnosti hlavním smyslem brzdění epidemie, stejně jako ulevování nemocnicím. „Sledujeme pozitivní trendy, počet hospitalizací klesá. V dalších predikcích už tak nebudeme pracovat se superrizikovými scénaři,“ řekl šéf ÚZIS.

Optimismus však mírní současné velké rozdíly mezi jednotlivými kraji Česka. Některé z nich se podle tabulek nachází v nejhorším stupni systému PES, například Vysočina, Pardubický či Královéhradecký kraj. „Nedochází tam k eskalaci, ale mají kvůli covidu hodně hospitalizací seniorů a vůbec hospitalizací obecně,“ popsal Dušek.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný tento týden sdělil, že v posledních třech měsících roku 2020 bude úmrtnost vyšší než v předchozích letech. Příčinou podle něj není jen covid-19. Průměrný věk zemřelých, kteří byli v době úmrtí pozitivní na covid-19, je kolem 80 let. Podle ministra může být letos až 10 tisíc mrtvých a zároveň pozitivních na covid-19. V Česku zemřelo s covidem 7,5 tisíce lidí.