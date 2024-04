Kongres ODS v Ostravě zvolí členy výkonné rady strany a přijme usnesení

Prvním místopředsedou se znovu stal ministr financí Zbyněk Stanjura. Neměl stejně jako předseda Fiala při volbě soupeře. Posty ve vedení obhájili místopředsedové Martin Kupka, Alexandr Vondra a Martin Baxa.

„Máme jasnou ambici porazit populisty a tyto volby vyhrát,“ vyhlásil premiér a předseda strany Fiala cíl ODS pro červnové evropské volby.

Hlavním tématem projevů účastníků kongresu byly blížící se evropské, krajské, senátní a příští rok sněmovní volby.

Vláda má podle premiéra, který v neděli letí do USA, splněno již 60 procent úkolů. Není tak podle něj pochyb o tom, že do konce mandátu splní většinu toho, co si předsevzala.

Kritici na kongresu v Ostravě prakticky mlčeli. Jen končící europoslanec Jan Zahradil řekl, že benefity, které pro ODS vyplývaly z koalice SPOLU, již strana zkonzumovala a že by se nyní neměla zavazovat k tomu, jak bude postupovat po volbách do Sněmovny v roce 2025.