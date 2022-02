Vláda má návod, jak mluvit o Ukrajině. Osm stránek doporučuje sankce a mír

Čtvrtého února vznikl na ministerstvu zahraničních věcí dokument, který nese název Jednotná komunikace MZV. Ten resort rozeslal dalším ministerstvům. Týkal se Ukrajiny a jednotné komunikace vlády. Redakce iDNES.cz má dokument k dispozici.

Hned v úvodu dokumentu resort uvádí, že „bytostný zájem ČR je udržení míru a bezpečnosti ve východní Evropě“ a „hrozba použití síly k dosažení jakýchkoliv cílů ze strany Ruska je neakceptovatelná“. Mimo jiné se v něm píše také o tom, že Česko podporuje demokratickou transformaci Ukrajiny.

Dokument má celkem osm stran a obsahuje například klíčové teze, které politici mohou v případě dotazů médiím říct. „Stále doufáme v úspěch diplomatických jednání, zároveň se ale společně v rámci Evropské unie a se spojenci v NATO připravujeme na nejhorší možný scénář. Ruská invaze vůči Ukrajině by byla vážným ohrožením bezpečnosti celé Evropy. České republiky by se její důsledky vážně dotkly,“ stojí mezi příklady „top lines“.

Na další stránce se také připomíná postoj předsedy vlády nebo ministerstva zahraničních věcí. V přílohách jsou pak obsažené otázky a odpovědi. Tedy to, jak by se mělo odpovídat například na dotazy novinářů.

Jejich první část nese název Invaze a jsou v ní například i dotazy na to, zda je Evropská unie jednotná. Nebo jak Česká republika přistupuje k ruské agresi vůči Ukrajině.

Jak se bude evakuovat

„Jak bude probíhat případná evakuace diplomatů z Ukrajiny?“ zní jeden z dotazů. „Nejdřív by odcházeli rodinní příslušníci a personál, jehož přítomnost není v případě eskalace nezbytně nutná, jako poslední velvyslanec. Podle toho, jak by se situace vyvíjela. Co se týče počtů, jedná se o zhruba stovku pracovníků ZÚ Kyjev a GK Lvov a jejich rodinných příslušníků,“ stojí v odpovědi.

Česká republika již část svých pracovníků stáhla. O víkendu ministerstvo zahraničí informovalo o tom, že velvyslanectví České republiky v Kyjevě opustí rodinní příslušníci pracovníků, jinak bude fungovat i nadále. V případě zhoršení situace ministerstvo přijme další opatření.

Mezi dalšími odpověďmi se například uvádí, že ministerstvo má krizové mechanismy a že každá ambasáda má svůj evakuační plán. Co se týče NATO, dokument zdůrazňuje, že Česko spolupracuje s EU a NATO a že v případě ruské agrese je shoda na tom, že reakce musí být rychlá a silná. Například v podobně sankcí vůči Rusku.

Nejkrásnější dárek od Putina

Zajímavá je část k zemnímu plynu. V ní se nachází pouze jedna otázka, a to k tomu, jaký je názor současného ministra zahraničních věcí Jana Lipavského na fakt, že evropská těžba plynu klesá a závislost na Rusku roste.

Mezi čtyřmi různými tezemi je zvýrazněna jedna, a to: „Putin nás naučil, že nejsme závislí na ruském plynu. Byl to jeho nejkrásnější vánoční dárek Evropě.“ Další odpověď zmiňuje, že se Česko bude snažit získat podíl na terminálu LNG v sousedních zemích.

Pokud by Rusko skutečně zaútočilo na Ukrajinu, mají politici či úředníci říkat, že je Česko připraveno aktivně se zapojit do jednání o sankčních režimech či že Česká republika věří v diplomatické řešení krize.

„V diplomacii je ‚potřeba udržovat naději na nejlepší možný vývoj. Zároveň se připravovat na to nejhorší‘. Účelem je, aby v případě vyhrocení situace všichni znali do detailu své úkoly a my dokázali jednat okamžitě, bez prodlení.“

Česká diplomacie o víkendu varovala před cestami na Ukrajinu kvůli napjaté situaci na hranicích s Ruskem. Českým občanům, kteří již v zemi jsou, doporučuje, aby zvážili opuštění Ukrajiny.

Rusko v posledních měsících shromáždilo u ukrajinských hranic desítky tisíc vojáků. Vyvolalo to obavy Kyjeva i Západu, že se připravuje na vojenskou ofenzivu proti Ukrajině. Server Politico s odvoláním na tři oficiální zdroje z Washingtonu a Evropy napsal, že ruská invaze by mohla začít ve středu 16. února.