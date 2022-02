Uznání povstaleckých republik v Donbasu by byla agrese, míní velvyslanec

Uznání nezávislosti dvou povstaleckých republik v Donbasu na východě Ukrajiny by byl akt agrese a Západ by měl v takovém případě uplatnit vůči Rusku sankce připravené pro případ invaze. Ve středu to v Praze při příležitosti ukrajinského Dne jednoty řekl ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis. K uznání v úterý vyzvala ruská Duma prezidenta Vladimíra Putina.