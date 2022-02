Za prací a svobodou. V Česku přibývají cizinci, nejvíc jich přichází z Ukrajiny

Svět s napětím sleduje vývoj na Ukrajině na hranicích s Ruskem. Situace znepokojuje i Ukrajince, kteří dlouhodobě žijí v Česku a ve vlasti nechali své příbuzné. Mezi nimi jsou například rodiče, babička a přátelé Oksany Tokeravi, která před válkou v roce 2014 žila v Doněcku.

„V Doněcku už poznají, co je to třeba za stroj či zbraň, ze které se střílí. A co se týče Ruska? Myslím, že Ukrajina vždycky byla pod tlakem, a to od roku 2014. Vždycky se snažili (Rusko, pozn. red.), aby lidé měli strach,“ vyprávěla nedávno pro iDNES.cz. Na Ukrajinu se již vrátit nechce, v Česku má práci a rodinu.