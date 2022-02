Je to jen sen... Ukrajina se smiřuje s tím, že do NATO nikdy nevstoupí

„Jak daleko by se měla Ukrajina po této cestě vydat? Kdo nás v tom bude podporovat?“ ptal se v pondělí na společné tiskové konferenci s německým kancléřem Olafem Scholzem ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Mluvil o ambicích své země stát se jednou členskou zemí Severoatlantické aliance. Jenže ve chvíli, kdy je jeho země téměř obklíčena ruskými vojsky, Moskva označuje ukrajinské členství v NATO za „červenou linii“ a Spojené státy dávají najevo, že kvůli Kyjevu nehodlají riskovat válku s Ruskem, je jasné, že tento cíl je čím dál vzdálenější.

Vidina připojení k NATO, řekl v pondělí Zelenskyj, je „jako sen“. Jen o den dříve vzbudil značné pozdvižení ukrajinský velvyslanec v Londýně, který naznačil, že Ukrajina by se tváří tvář hrozbě ruské invaze mohla cíle stát se členskou zemí NATO zříci.

„Pokud by to odvrátilo válku, zvažovala by vaše země to, že se zřekne cíle stát se členem NATO? My bychom mohli, obzvlášť, když je nám vyhrožováno, když jsme vydíráni a tlačeni k tomu,“ uvedl v rozhovoru pro BBC Vadym Prystajko.

Ministerstvo zahraničí v Kyjevě sice jeho slova označilo za vytržená z kontextu, Zelenskyj je ovšem na tiskovce s Scholzem neodmítl. Podle něj toto prohlášení odráží návrhy, které Ukrajina v poslední době dostává od zahraničních státníků.

„Kousek po kousku nám naznačují, že je lepší to neriskovat a nevznášet neustále otázku o našem budoucím členství v Alianci, protože tím riskujeme reakci ze strany Ruska,“ řekl podle The New York Times Zelenskyj. „Zdá se mi, že dnes to už ani nikdo neskrývá.“

Ukrajina není členskou zemí NATO, na aliančním summitu v Bukurešti v roce 2008 dostala jen vágní slib, že se jím jednou stane. Po anexi Krymu byly tyto ambice vtěleny do ukrajinské ústavy, čtyřicetimilionová země se však členství nijak nepřiblížila a i západní státníci přiznávají, že to není na pořadu dne.

Rusko v listopadu začalo u hranic Ukrajiny hromadit rozsáhlé vojenské síly a předložilo Západu seznam svých bezpečnostních požadavků, mezi nimiž hraje prim zákaz rozšiřování Aliance dále na východ. USA a NATO to odmítly jako nepřípustný návrat do doby, kdy Evropa byla rozdělena na sféry vlivu.

Podle The New York Times ukrajinská vlády od prosince potichu hledá možnosti, které by vedly k přijetí nějaké formy neutrality. Po dvouleté odmlce ožila také jednání o Minských dohodách, jejichž cílem je řešení osm let trvajícího konfliktu v Donbasu.