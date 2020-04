Koronavirus na jaře v Česku zachrání život až desítkám lidí, soudí ekonom

Z denní statistiky dopravních nehod, kterou vede Český rozhlas, vyplývá, že v době po zavedení nouzového stavu, tedy od 12. března 2020, dramaticky poklesl počet dopravních nehod v ČR.

V období od začátku roku až do zavedení nouzového stavu činil meziroční pokles nehodovosti na českých silnicích necelé jedno procento, což lze vysvětlit například mírnější zimou, než jaká panovala loni.



V období nouzového stavu však meziroční pokles nehodovosti na českých silnicích odpovídá zhruba 42 procentům. V absolutním vyjádření se jedná o stovky nehod. V týdnu, který začínal letos 16. března, došlo k 1002 dopravním nehodám.

Ve srovnatelném týdnu loňského roku – v tom, který začínal 18. března – přitom došlo k 1 831 dopravním nehodám. V letošním týdnu začínajícím 23. března se přitom stalo meziročně o 682 nehod méně. Je tedy zřejmé, že koronavirus v důsledku způsobuje úbytek dopravních nehod v řádu vyšších stovek týdně.

Patrný je také pokles počtu zemřelých při těchto nehodách. Byť zde je třeba delší časové řady k posouzení celkového dopadu.

Obětí v dopravě ubude

Ve dvou březnových týdnech, které již zcela spadaly do režimu nouzového stavu, zemřelo při dopravních nehodách v ČR devět lidí, zatímco loni ve srovnatelném období to bylo třináct lidí. Pokud bude nouzový stav trvat zhruba měsíc, jak je nyní nejpravděpodobnější, lze konzervativně odhadnout, že na tuzemských silnicích zemře přibližně o patnáct lidí méně, než by skonalo při běžném provozu, tedy nebýt omezení souvisejících s šířením koronavirové nákazy.

Lze tedy opatrně konstatovat, že koronavirus během běžícího měsíčního nouzového stavu zachrání život přibližně patnácti osobám, který by jinak zemřely při dopravní nehodě.

Pokud budou omezení trvat déle nebo bude návrat k běžnému provozu po ukončení nouzového stavu postupný, což je rovněž poměrně pravděpodobné, lze předpokládat, že koronavirus ve výše uvedeném smyslu zachrání v Česku život desítkám lidí. A to výlučně při dopravních nehodách.

Policisté v některých místech Česku navíc hlásí až padesátiprocentní pokles kriminality, zejména té drobné. Při déletrvajícím nouzovém stavu však může nastat také související pokles počtu vražd, takže i v tomto ohledu by koronavirus mohl v důsledku zachraňovat lidské životy. Lze například předpokládat, že se odehraje méně vražd, k nimž by jinak došlo například v důsledků hospodských potyček a rvaček či obecně v důsledku obecného srocování lidí.