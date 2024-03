Sám Andrej Babiš by dnes porazil dokonce i celou pětikoalici (dohromady by měla 37,5 procenta), přitom volební systém vždy na počty mandátů „přisypává“ silnějším, takže by rozdíl byl asi ještě větší.

Snad je odpor k Fialově vládě už tak velký, že začíná tupit i odpor k Babišovi.