Volební preference ANO nepřekvapily, i když jsou průlomové, soudí politologové

Josef Mlejnek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se domnívá, že ANO získává hlasy voličů mimoparlamentních stran. Za úspěchem vidí i kampaně Aleny Schillerové a Karla Havlíčka.

Novák uvedl, že tendence růstu ANO je dlouhodobá. „Já jsem sledoval i různé průzkumy ze začátku tohoto roku a ty jsou velmi podobné. Navíc jsme zhruba v polovině zákonodárného období. Opozice přirozeně roste. Důležití je i porovnat poslední volby do Sněmovny. ANO nebude mít absolutní většinu, to není možné podle stávajícího volebního systému. Samo tedy vládnout nemůže,“ uvedl.

Politolog se domnívá, že pravděpodobným volebním scénářem může být parlamentní koalice s SPD. „Znamená to, že by SPD nemělo žádné ministry, nicméně by nějaké výhody získalo. Například místa ve vedení Poslanecké sněmovny. To se mi zdá jako nejrealističtější možnost,“ dodal.

Piráti a STAN samostatně

Novák si dále také myslí, že by podle současného volebního průzkumu Pirátská strana nešla do koalice se STAN, ale samostatně. „Obě strany, STAN i Piráti se tam mohou dostat samostatně, navíc Piráti v těch průzkumech se blíží preferencím ODS,“ dodal. Připomíná ale, že do voleb zbývá stále ještě mnoho času.

Podle Mlejnka je volební model České televize, kde ANO získává 39 procent průlomový. „ANO tak nemá daleko k zisku jednobarevné většiny. Je patrné, že lidé nejsou spokojeni s hospodářskou situací, s kroky vlády, ale i s její komunikací. Hnutí ANO se daří získávat hlasy malých, mimoparlamentních stran. Sociální demokracie mívala 3,5 procenta, nebo i 4 procenta, nyní 2,5 procenta. Nevšiml jsem si ani, že by v průzkumech figurovala Šlachtova Přísaha. Babišovi se tedy daří ani ne tak odsávat hlasy současné koalice, ale mimoparlamentních stran,“ řekl politolog Mlejnek.

Za čísly vidí i úspěšnou kampaň Aleny Schillerové a Karla Havlíčka. „Voliči nemusí vidět jen to, že jsou součástí hnutí ANO, Andreje Babiše, ale dovedou si vybudovat i vlastní, politický profil. Navíc je ve hře i to, že by po volbách nemusel být ve vládě Andrej Babiš. Ale to samozřejmě už spekuluji, nicméně je třeba nyní říci, že ANO už není jenom Andrej Babiš, oslovit voliče dovedou i jiní členové hnutí,“ dodal.

39 procent ANO, SPOLU 20

Volební model s koalicemi počítá s 39 procenty pro ANO, dvaceti pro SPOLU, deseti pro Piráty, devíti pro SPD, 7,5 procenta pro STAN. Další strany by se do Sněmovny nedostaly.

Volební model s jednotlivými stranami dává ANO 38,5 procenta, ODS 14,5, Piráti 9,5, SPD 9, STAN 7 a TOP 09 5 procent. Další subjekty by hranici pro vstup do Sněmovny nepřekročily.

Zmíněný místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček vidí za výsledky tvrdou práci a chyby současné koalice.

„Projevuje se jednak to, že zde úřaduje zcela nekompetentní vláda a hlavně to, že tvrdě pracujeme. Stínová vláda funguje jako žádná jiná v historii, nejsme pouze kritici, ale ukazujeme řešení, tváře a třeba v oblasti hospodářství jasnou vizi. Pracujeme důsledně i v Parlamentu, v regionech, nebojíme se vyrazit mezi lidi. Dáváme tomu vše, máme velkou vnitřní touhu zbavit nás pětikoalice a umíme to lidem vysvětlit. Ale jsem stále při zemi, nesmí nás to ukolébat, do parlamentních voleb je daleko a ve stínové vládě musíme ještě přidat.