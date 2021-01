Podepsal jsem miliardovou směnku, vzpomíná majitel Koh-i-nooru na převzetí firmy

V českobudějovickém Koh-i-nooru vzniká na dva tisíce různých druhů tužek a pastelek, ale vlajkovou lodí tu dodnes je slavná tužka patnáctistovka, vyráběná v šestnácti gradacích tuhy, od nejtvrdší do nejměkčí. Nejčastější je středně tvrdá tuha HB. To je ta, kterou jste si pravděpodobně kreslili už v dětství. A je úplně jedno, kolik vám je let, protože stejnou tužku drželo v rukou hodně generací před vámi. Ptáte se, co je na ní slavného?