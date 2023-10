PŘEHLEDNĚ: Nemocí z klíšťat v letošní roce ubylo, pomohly horko a sucho

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Letos bylo do konce září nejméně případů klíšťové encefalitidy za posledních osm let. Podle nejnovějších údajů Státního zdravotního ústavu bylo hlášeno celkem 391 případů, což je zhruba o stovku méně než v předchozích letech. I u boreliózy je počet zachycených onemocnění menší než loni touto dobou. Odborníci pro to mají vysvětlení.