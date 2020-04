Prasečí očka, dělají machry. Klaus mladší kritizoval vládu i kolegy

Někdejší člen ODS poměrně nevybíravě kritizoval reakce některých poslanců na jeho návrh z minulého týdne, kdy chtěl, aby se všichni zákonodárci vzdali na půl roku platu. Chtěl, aby se vrátili ke svému původnímu povolání a ve Sněmovně se scházeli jen jednou za měsíc.

Jeho návrh se však nesetkal s příliš nadšeným přijetím u drtivé většiny politických stran. Klaus to demonstroval na příkladu lidovců.

„Ti se mohli pod*lat z toho,“ řekl na adresu poslanců KDU-ČSL, kteří se podle jeho slov na něj kvůli tomuto návrhu „sesypali“.

„Tady machrujete jaký jste pan učitel, pane Výborný, tak budete zase učit,“ vzkázal na adresu bývalého předsedy lidovců Marka Výborného.

Klaus mladší prozradil také, co ho v politice zklamalo. Vadí mu například, že do politiky vstupují lidé, kteří toho v životě moc nezažili. „Upřímně nemám rád, když tam lezou ti mladíkové, kteří v životě nic nedělali, jenom někde maximálně vys*rali v akademickém senátu jako studenti,“ poznamenal.



Kdyby prý byl diktátor, tak by zavedl, že poslancem se může stát pouze někdo, kdo si na svůj mandát vydělal a zaplatil ho na daních.



V Sněmovně také podle něj často vidí u některých poslanců „ty prasečí očička tam tak běhaj, že jim to kalkuluje, co jim to přinese, nepřinese,“ řekl.

Od státu nic nečekejte

„Tahle republika platila stovky miliard korun lidem, kteří již v třetí generaci nepracují. Teď by je měla vracet lidem, kteří pro tu republiku pracovali,“ říká Klaus mladší již od počátku současné krize způsobené epidemií koronaviru.



Klaus mladší by uvítal, aby stát podle jeho slov „parazity, co nic nedělají a žije se jim dobře“ donutil pracovat.



Sám očekává, že na podzim se vrátí život do normálu, svět však bude čelit ekonomické krizi. „Nevěřte slibům vlády, stát vám většinou moc nepomůže,“ vzkazuje. Občanům spíše doporučuje, aby se postarali sami o sebe a práci si hledali, kde jen to půjde, například v zemědělství.

„To je takový socialistický sen, aby všichni měli tu žebračenku a Hamáček s Valachovou to rozdávali,“ řekl Klaus.

Zrušit WHO

Předseda Trikolóry také razí heslo, že České zájmy mají být na prvním místě a v době krize se to podle něj potvrzuje, že je to správně a chovají se tak všechny země. „I ti eurohujerský socani ve vládě chrání Čechy,“ uvedl.



Opřel se také do mezinárodních organizací. „Všechny ty globální světové zdravotnické organizace, OSN a všechny tyhlety organizace jsou na dvě věci,“ podotkl a dodal, že by Světovou zdravotnickou organizace zrušil. Podobně kritický je i k Evropské unii.

V parlamentu již také navrhl, aby Česko jednostranně vypovědělo Lisabonskou smlouvu, nepovažuje to však za vystoupení z EU.