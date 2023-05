Žalobce pro čtveřici za kšefty s českou naftou znovu žádá až deset let vězení

V kauze společnosti Viktoriagruppe a chybějící české nafty v bavorském skladu požaduje státní zástupce pro všechny čtyři obžalované manažery společnosti vězení od 7,5 do deseti let. Vyplynulo to v pátek z jeho závěrečné řeči u pražského městského soudu. Podle obžaloby čtveřice připravila podvodem Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o nejméně 108 milionů korun. Obžalovaní vinu odmítají.