Za kšefty s naftou žádá žalobce až desetileté vězení a zákaz činnosti

V kauze chybějící české nafty ve skladu společnosti Viktoriagruppe žádá státní zástupce pro všechny čtyři obžalované manažery tresty vězení v rozmezí od 7,5 do deseti let. Obžalovaní by podle něj měli dostat i desetimilionové peněžité tresty a maximální, tedy desetileté zákazy činnosti. V úterý to uvedl u soudu v závěrečné řeči.