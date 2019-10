Ke katedrále se dostanou čtyři tisíce lidí, říká šéf protokolu o Gottově mši

Úřad vlády smuteční ceremoniál zařizuje ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a pražským arcibiskupstvím. Státní smutek bude v sobotu 12. října, české vlajky budou na úředních a veřejných budovách viset na půl žerdi.



Jak dlouho trvaly přípravy Gottova pohřbu?

Několik dnů. Je potřeba do detailů naplánovat bezpečnostní opatření, průběh, protokolární příchod jednotlivých osob. Přijdou nejvyšší ústavní činitelé a samozřejmě i pan prezident s chotí. Teď je potřeba dořešit technické věci – umístění velkoplošných obrazovek před katedrálu a na Hradčanské náměstí, vyladit zvuk, vstupy novinářů...

Pravidla státního smutku V sobotu se Česko ponoří na jeden den do státního smutku. Bude sice oficiálně vyhlášen, ale paradoxně nemá žádná pevná pravidla, tedy až na jedno – vlajky na státních úřadech musejí být vyvěšeny pouze na půl žerdi. „Asi by nebylo vhodné se na veřejnosti nějak viditelně veselit,“ doporučuje pouze nezávazně bývalý šéf hradního protokolu Miroslav Sklenář. Jediné, co je pevně dané, je vyvěšení státních vlajek na úřadech. Vlajky se totiž musí vyvěsit pouze na půl žerdi. „Vlajková výzdoba začíná v 16 hodin předcházejícího dne a končí v osm ráno následujícího po dni státního smutku,“ uvádí ministerstvo vnitra. Správně by se tak vlajky na úřadech měly svěsit už v pátek. V tomto ohledu do pravidel svérázně zasáhl prezident Miloš Zeman, který vyvěšení vlajek na půl žerdi nařídil již minulou středu. Národní divadlo uctí Gotta v sobotu minutou ticha před představeními v historické budově a ve Stavovském divadle. „Na všech našich divadelních budovách budou instalovány smuteční prapory,“ uvedl mluvčí Tomáš Staněk. Naposledy Česko zažilo státní smutek v prosinci roku 2011 po smrti bývalého prezidenta Václava Havla. (lre)

Odkud budou moct lidé, kteří nemají pozvánku do katedrály, mši sledovat?

Pro lidi bude vyhrazeno Hradčanské náměstí. Ti, kteří budou chtít přijít až do areálu Pražského hradu, mohou jít vstupem z Hradčanského náměstí přes čtvrté nádvoří. Musí počítat samozřejmě s klasickou bezpečnostní kontrolou. Mohou tak projít až ke katedrále na třetí nádvoří, kde pro ně bude vyhrazen prostor. Také tam bude velkoplošná obrazovka, kde budou moct sledovat, co se děje vevnitř v katedrále.

Jenom připomínám, aby s sebou nebrali zbytečná zavazadla a rozhodně žádné zbraně ani ostré předměty. To by jenom zdržovalo kontrolu.

Kolik lidí se na třetí nádvoří a Hradčanské náměstí vejde?

Na Hradčanské náměstí rozhodně desítky tisíc. Nicméně kapacita třetího nádvoří je kolem tří až čtyř tisíc osob. Poté, co bude naplněna, další lidé nebudou vpuštěni. Stále však budou moci zůstat na Hradčanském náměstí.

Také považuji za důležité sdělit, že by lidé měli přicházet pěšky nebo využít městskou hromadnou dopravu. Celá oblast bude uzavřena a nebude možnost tam vjet ani parkovat.

Mše začíná v 11 hodin. V kolik byste doporučil přijít těm, kdo se budou chtít dostat na třetí nádvoří?

To není lehké odhadnout, ale vstup se otvírá v 8­ hodin ráno. A až se naplní kapacita, bude uzavřen. Jinak celý Hrad bude opět otevřen zhruba od 14­ hodin. Pak už bude po zádušní mši a provoz Hradu zase bude bez omezení.

Jak to bude vypadat uvnitř katedrály? Chystá se speciální výzdoba?

Věci, které patří k pohřbu se státními poctami tam samozřejmě budou. Ale s dovolením bych na to teď ještě neodpovídal, protože detaily se ještě ladí. Tím, kdo rozhoduje, je rodina. My jejich rozhodnutí plně respektujeme, navrhli jsme jen možná řešení a možnosti a oni si z nich vybírají

Kdo ponese rakev?

Ponesou ji příslušníci hradní stráže. Na třetím nádvoří pak bude připraven vůz, do něhož po mši rakev naloží. Lidé, kteří budou na třetím nádvoří, budou tomuto aktu přítomni a s Mistrem se rozloučí.

Poslední rozloučení na Žofíně: