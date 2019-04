Na vyznamenání navrženi výrobce cibuláků, chirurg či volební lídr SPO

Seznam, jímž se ve čtvrtek zabýval senátní podvýbor pro státní vyznamenání, není zatím veřejný a podle mluvčí komory parlamentu Evy Davidové ho senátoři uvolní až po projednání v organizačním výboru, ale iDNES.cz se listinu jmen podařilo získat.

Je na například generální ředitel společnosti Český porcelán Vladimír Feix, který se podle odůvodnění návrhu na udělení Medaile Za zásluhy v roce 2006 významně podílela na záchraně severočeské porcelánky a společnost je nyní jedním ze tří světových výrobců „cibuláků“. Výrobky z Duchcova a Dubí zdobí stoly milovníků porcelánu od USA po Koreu.

Udělení Medaile Za zásluhy je navrhováno i pro chirurga Miroslava Rysku. Ten zahájil program transplantace jater a založil špičkové pracoviště transplantační chirurgie v Institutu klinické a experimentální medicín. Již několik let vede Chirurgickou kliniku Ústřední vojenské nemocnice a podílela se na plnění našich spojeneckých závazků jako vedoucí lékař 7. polní nemocnice v afghánském Kábulu.

Medaili Za zásluhy by podle seznamu, který řeší senátoři, mohl dostat i vědec v oblasti biologie - parazitologie Julius Lukeš, který je uznávaným odborníkem v oblasti evoluce parazitů i volně žijících prvoků. Je ředitel Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky.

Emmanuel a Josef Zimovi jsou in memoriam navrženi na Medaili Za hrdinství. Ukrývali slovenské a maďarské Židy v budově, která byla od dvacátých let minulého století sídlem československého velvyslanectví v Budapešti, a přispěli k záchraně třinácti slovenských a maďarských Židů, za což jim v roce 1971 jeruzalémský památník Jad Vašem udělil titul Spravedlivý mezi národy.

Na seznamu, který ale ještě před tím než ho horní komora parlamentu pošle prezidentovi Miloši Zemanovi, jenž dostane i jména od poslanců, ale poté bude moci rozhodnout podle svého uvážení, figuruje v současné fázi projednávání i jméno publicisty a poradce v lesnictví Petra Martana, který před dvěma lety kandidoval v Jihočeském kraji jako volební lídr Strany práv občanů, jejímž je prezident Zeman čestným předsedou.

Podle zdůvodnění návrhu, aby dostal Medaili Za zásluhy, který řešili ve čtvrtek senátoři, je jedním z prvních autorů, který pojmenoval „duchovní a ideologický základ novodobé ochrany přírody, její totalitní prvky a upozornil na její nebezpečnost“. Co přesně to ale znamená? „Aktivity Hnutí Duha a zelených aktivistů už začínají být společensky nebezpečné,“ citoval Martana v roce 2011 portál iDNES.cz, když ekologičtí aktivisté protestovali proti kácení, přivázaní do korun stromů.