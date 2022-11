Kandidatura je jako rande přes Tinder. Hlavně nepřehnat úpravy, říká expert

Prezidentští kandidáti se podle Horáka pasovali do specifických rolí. „V první části pelotonu jsou archetypy. Je tam generál, potom Nerudová, která má roli ženy, Janeček jako někdo, kdo je moderní a má neotřelé nápady, a Fischer nabízející jistotu,“ řekl pro CNN Prima NEWS s tím, že jde o zajímavý výběr.

„Každý z nich disponuje plusy i minusy. Čím víc se bude volba blížit, tím spíš se budou lidé zaměřovat na zápory,“ konstatoval marketér.

Domnívá se, že prezident by měl být ztělesněním národa a oblíbenou osobností, což je v rozdělené době těžké. „Zkrátka Superman, jenže ten se v realitě nevyskytuje,“ uvedl Horák.

Kontakt s realitou

Obraz jednotlivých kandidátů utváří marketingový tým a podle Rubeše musí postupovat velmi opatrně. „Je to stejné jako u seznamovacích aplikací, pokud se to přežene s úpravami a na rande pak přijde někdo úplně jiný, tak se se zlou potáže. A stejné je to i s budováním obrazu kandidáta,“ řekl Rubeš. Je prý důležité neztratit kontakt s realitou.

„Volba je od začátku o tom, jak se příslušnému kandidátovi podaří překonat překážky a dostat se dál,“ dodal Rubeš.