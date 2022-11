KONTEXT: Lid chce chléb a hry. Těmi jsou prezidentské volby, míní politolog

Poslechněte si celý rozhovor s politologem Pinkem v Kontextu:

Ministerstvo vnitra v pátek oznámilo, že z rekordních 21 kandidátních listin přijalo devět, které splnily zákonné požadavky pro prezidentskou volbu v příštím roce.

Dostatek podpisů nedokázali nasbírat výstřední podnikatel Karel Janeček s neortodoxními názory na covid, který zahájil svou kampaň v metaverzu, a známý dezinformátor Josef Zítko, který tvrdil, že Ukrajinci v podzemí Černobylu vězní děti pro pěstování lidských orgánů. Kde se vzaly tyto výrazné osobnosti?

Přijatí kandidáti na prezidenta: Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel, Denisa Rohanová, Josef Středula, Tomáš Zima Odmítnuti byli: Tomáš Březina, Karel Diviš, Karel Janeček, Pavel Zítko, Václav Hačický, Roman Hladík, Terezie Holovská, Libor Hrančík, Anna Kašná, Roman Lalik, Josef Roušal, Jiří Horváth (12 uchazečů odmítlo ministerstvo vnitra kvůli formálním nedostatkům v obsahu listin, nedostatečnému počtu podpisů a v jednom případě pozdnímu dodání)

„V dnešní době, kdy se jednoduše dostanete do povědomí skrze sociální média, se vám otevře prostor, který máte strašně rádi a chcete v něm vyniknout,“ popisuje Pink to, co láká kandidáty na boji o Hrad. „A čím kontroverznější názor vytáhnete, tím větší pozornost na sebe strhnete. To je ten cíl a hlavní důvod, proč do toho jdou,“ dodává.

Michal Pink • Politolog. Zaměřuje se na problematiku voleb a volební geografii, chování voličů a jejich vnímání volebních systémů. • Vyučuje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v brně.

Průzkumy přisuzují v prvním kole největší šance Babišovi, kterého ale má v kole druhém porazit Petr Pavel a určitou šanci má i Danuše Nerudová. „Andrej Babiš má rád kampaně a prožívá je, má špičkový tým a umí přizpůsobit taktiku aktuálním náladám. Kdokoliv, kdo postoupí do druhého kola, musí mít hodně energie. Babiš si ji šetří na druhé kolo,“ říká Pink.

U některých kandidátů, jako senátorů Marka Hilšera a Pavla Fischera, se nezdá, že by v kampani příliš šlapali na plyn oproti expremiérovi Babišovi a jeho „permanentní kampani“. Přestože mají jméno a zkušenosti z předchozí volby, nevypadá to, že by se poučili z doby před pěti lety. To není Babišův případ, myslí si politolog.

Expremiér si natolik váží své energie, že se vyhne všem prezidentským debatám do konce roku, uvádí politolog. Podobně se konfrontace bál i Miloš Zeman před pěti lety a nechal tak ostatní kandidáty se vybít navzájem. Podle Pinka by se kandidáti měli poučit.

„Měli by se dle aktuálních trendů dohodnout a říct, že zůstane jeden kandidát a ne tři a půl, protože tím jen tříští síly. Takhle Andreje Babiše neporazí,“ míní Pink. Zda se v debatách udrží smířlivější tón, nebo se kandidáti budou vůči sobě navzájem vymezovat závisí, jen a pouze na nich.

Pink totiž vidí v jejich kandidaturách snahu se zviditelnit na společenských otázkách, ale k představení vize vedení úřadu prezidenta, jako koho by kandidáti jmenovali soudci, profesory či diplomaty, se zatím nemají.

„Vizi mají někde schovanou, ale občany to nezajímá. Otázky typu zda vláda má na hmotnou pomoc na energie vydat míň, nebo víc nesouvisí s tím, co by měl dělat prezident. Toho využije Andrej Babiš, který ví, co má komu naslibovat,“ varuje Pink. Jak by naplnil své sliby v úřadu prezidenta je velká neznámá.

Celý volební kolotoč vidí Pink jako celebritizaci volených zástupců a infotainment. „Chtěli jsme přímou volbu, tak ji tu máme se vším všudy. Lid potřebuje chléb a hry. Potřebuje zábavu. Dřív se díval na pořady jako Kolotoč a vědomostní hry a dnes se dívá na prezidentské klání. V historii to mohly být veřejné popravy. Je to představení typu cirkusu na náměstí,“ glosuje politolog Pink.

Převezme plně Andrej Babiš elektorát Miloše Zemana? A naváže na něj ve stylu politiky a vedení úřadu prezidenta? Jak volby ovlivní dramaturgie debat? Můžeme vůbec věřit průzkumům? Bude problém pro Petra Pavla jeho komunistická minulost? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!