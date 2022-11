Sledujte debatu prezidentských kandidátů o bezpečnosti a zahraniční politice

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Jaké mají názory na aktuální zahraničně-bezpečnostní otázky nebo jak by měla vypadat a fungovat česká armáda?

O tom bude diskutovat pětice kandidátů, kteří se utkají v nadcházející přímé volbě prezidenta. Přímý přenos debaty začíná v pondělí 28. listopadu od 11:30.

Pozvání na veřejnou předvolební debatu do Informačního centra o NATO v Praze přijali bývalý představitel armády a NATO Petr Pavel, bývalá rektorka Mendelově univerzity Danuše Nerudová, senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer a předseda odborových svazů Josef Středula.

Pozvání podle organizátorů dostal i předseda opozičního hnutí ANO a někdejší premiér Andrej Babiš. Z účasti se ovšem omluvil kvůli jinému programu.

„Je to už potřetí, co podobnou debatu prezidentských kandidátů organizujeme a bude velice zajímavé sledovat, jak se v průběhu let mění bezpečnostní priority,“ řekl Zbyněk Pavlačík z Jagello 2000, které debatu pořádá.

Pozvání k debatě dostalo šest kandidátů, kteří mají podle posledních průzkumů nejvyšší šance uspět.

Pavlačík připomněl, že ze současných kandidátů se předchozí debaty v roce 2017 účastnili Pavel Fischer a Marek Hilšer.

Diváci mohou rovněž během diskuze na internetu hlasovat, který z kandidátů podle nich splňuje nejlépe jejich představy jako vrchního velitele ozbrojených sil, jímž prezident podle Ústavy ČR je.

Diváci zároveň mohou prostřednictvím iDNES.cz posílat své dotazy týkající se bezpečnostních témat, které prezidentským kandidátům položí moderátor debaty Vladimír Vokál.