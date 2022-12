Dožene náskok ostatních kandidátů? V Rozstřelu si zatipuje kandidát Diviš

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Čtvrtečním hostem finále série předvolebních Rozstřelů bude podnikatel, bývalý sportovní redaktor a kandidát na prezidenta s číslem 8 Karel Diviš. Moderátor Vladimír Vokál se ho v Rozstřelu zeptá na otázky týkající se důvodů, proč se uchází o post prezidenta ČR či jak moc se cítí poškozen tím, že ho Ministerstvo vnitra nepustilo do voleb.

Ministerstvo vnitra totiž Diviše vyřadilo kvůli tomu, že po kontrole podpisů klesl pod hranici 50 tisíc občanských podporovatelů. Nejvyšší správní soud posléze rozhodnutí zrušil. Problém byl ovšem v tom, že v době přezkumu jeho petice nemohl vést kampaň. Právě i na toto úskalí naváže další otázka, zda dokáže Diviš dohnat náskok ostatních kandidátů v kampani.

Moderátor Vokál se bude dále ptát na otázky týkající se toho, kdyby byl zvolen podnikatel hlavou státu: Budete-li zvolen, co prvního byste rád v této funkci učinil? Co tento úřad potřebuje a co se mu, podle Vás, už několik let nedostává? Vaše priority ve funkci? Veřejnost si často do role prezidenta promítá mnohem více pravomocí než jaké v reálu má, co byste jako prezident rád zásadně ovlivnil?

Podle průzkumu agentury STEM, který byl zveřejněn 18. prosince, Karel Diviš uzavírá pole s 0,9 procenta.

V letech 1995 až 2016 působil jako externí redaktor sportovní redakce České televize. Jako moderátor pokrýval například Zimní OH 2010 ve Vancouveru nebo MS ve fotbale 2010.

V roce 2001 založil firmu IDC-softwarehouse, která vytvořila první letenkový portál ve střední a východní Evropě Letuska.cz, nyní působí v mnoha zemích světa. Dnes se věnuje vývoji softwaru, provozování datových center a správě firemních informačních technologií.