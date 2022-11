Pokud se stane prezidentem, co bude jeho prioritou? Středula odpoví v Rozstřelu

Šéf odborové centrály ČMKOS Josef Středula přinesl v minulém týdnu na ministerstvo vnitra 11 podpisů senátorů a řekl, že má i 62 384 podpisů občanů. „Chci, aby si mohli vybrat kandidáta, který nemá žádnou komunistickou minulost,“ vyhranil se proti Andreji Babišovi i generálovi Petru Pavlovi, kteří jsou podle průzkumů favority volby prezidenta.

Například podle předvolebního průzkumu společnosti Median se Středula drží na pátém místě, a to se zhruba sedmi procenty. V Rozstřelu na něj čekají otázky, proč se uchází o post prezidenta či co by v případě zvolení bylo jeho prioritou.