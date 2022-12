Co prvního by učinil jako prezident? V Rozstřelu odpoví kandidát Tomáš Zima

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Moderátor Jaroslav Plesl se kandidáta s volebním číslem 5 zeptá, proč se o úřad hlavy státu uchází, co by ve funkci učinil jako první nebo na jaké jsou jeho priority. Řeč přijde i na to, jaká témata a problémy považuje Zima za klíčové či jaké osoby by oslovil do svého hradního týmu.

Podle průzkumu agentury STEM, který byl zveřejněn 18. prosince se Zimovy preference pohybují až s velkým odstupem za Danuší Nerudovou, Petrem Pavlem a Andrejem Babišem. Bývalý rektor UK by podle průzkumu získal 1,5 procenta hlasů a umístil by se tak před posledního Karla Diviše.

Tomáš Zima získal pro svou kandidaturu podpisy 13 senátorů. Sbíral sice i podpisy občanů ale podle svých slov jich sehnal jen asi 40 tisíc. Nechtěl riskovat, že se mu nepodaří dostat přes hranici potřebných 50 tisíc podpisů pod petici občanů, a tak vsadil na podpisy senátorů.

Zima studoval všeobecné lékařství a biochemii na Univerzitě Karlově. V letech 1986–1990 byl členem KSČ. 7 let byl děkanem 1. lékařské fakulty UK a poté 8 let rektorem celé univerzity. Působil také v lékařských konziliích prezidentů Václava Klause i Miloše Zemana. Během pandemie covidu-19 čelil za své výroky kritice kolegů, sám poté prodělal těžký průběh.