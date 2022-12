Proč se rozhodla kandidovat a jaké má priority? Dotazy zodpoví Danuše Nerudová

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ve středu 14. prosince pokračuje série předvolebních Rozstřelů s moderátorem Vladimírem Vokálem, ve kterých postupně vyzpovídá všech 9 prezidentských kandidátů. Dalším hostem pořadu tak bude kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová, která oznámila svoji kandidaturu na Twitteru 31. května 2022 se slovy, že „všichni si zasloužíme naději na lepší časy.“

V Rozstřelu zazní otázky týkající se toho, proč se ekonomka a pedagožka Nerudová uchází o post prezidentky ČR a pokud by byla zvolena, co prvního by ráda v této funkci učinila. Na to naváže téma, co tento úřad podle Nerudové potřebuje a čemu se mu už několik let nedostává.

V pořadu se mimo jiné shrnou její priority ve funkci či klíčová společenská témata a problémy, které rezonují českou společností. Veřejnost si navíc často do role prezidenta promítá mnohem více pravomocí než jaké v reálu hlava státu má. Co by tedy Nerudová jako prezidentka ráda zásadně ovlivnila?

Nejmladší rektorka

Na konci ledna 2018 prezident Miloš Zeman jmenoval Nerudovou do rektorské funkce, a to s účinností od 1. února 2018. Stala se historicky první ženou v čele Mendelovy univerzity v Brně a zároveň nejmladší rektorkou v Česku. Funkci zastávala až do konce ledna 2022. S brněnskou univerzitou je spjata již od dob studií – vystudovala zde obor Hospodářská politika a správa na Provozně ekonomické fakultě, v roce 2005 získala i doktorát.

Pracovala v Ústavu účetnictví a daní mateřské univerzity i ve vedení fakulty, v letech 2009 až 2014 byla proděkankou a v letech 2014 až 2015 prorektorkou MENDELU. V lednu 2018 se stala předsedkyní tehdejší vládní komise pro spravedlivé důchody, v dubnu 2020 společně s dalšími ekonomy založila občanskou iniciativu KoroNERV-20 snažící se zmenšit dopady pandemie na českou ekonomiku.

Debata prezidentských kandidátů o bezpečnosti a zahraniční politice. Na snímku Danuše Nerudová. (28. listopadu 2022)

Předvolební průzkumy

Nerudová se řadí v nadcházejících volbách na prezidenta České republiky mezi největší favority, podle modelu agentury Ipsos se v listopadu s 25 % dotáhla na Petra Pavla. Na prvním místě byl předseda hnutí ANO Andrej Babiš s 29,7 procenty hlasů.



Z průzkumu společnosti GTS Alive, ve kterém odpovídali středoškolští a vysokoškolští studenti, vyšlo najevo, že druhým „nejznámějším“ kandidátem je právě Nerudová, kterou by středoškoláci a vysokoškoláci svými hlasy poslali do druhého kola. V dotazníkovém šetření získala 778 pomyslných hlasů.