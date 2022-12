Proč se chce stát prezidentem, prozradí v Rozstřelu generál Pavel

Bývalý předseda vojenského výboru NATO se v Rozstřelu podělí o názor, co úřad prezidenta potřebuje. Představí své priority pro tuto funkci a změny, které by rád nastolil.

S moderátorem se také podělí o to, jaká společenská témata a problémy v České republice považuje v současné době za klíčová. Odpoví také na dotaz, zda už má představu, kdo by měl být v případě úspěšné volby součástí jeho hradního týmu.

Pavel už dříve prozradil, že hlavním tématem, které by chtěl pomáhat řešit v případě zvolení prezidentem, by bylo ukončení současného souběhu různých krizí. V úřadu prezidenta by se chtěl vrátit k „dělbě práce“, kdy prezident tradičně Česko zastupoval na jednáních NATO a OSN a premiér v Evropské unii.

Prezident může podle něj přispět ke zklidnění nálad ve společnosti minimálně tím, že bude pravidelně informovat o tom, co se děje a co by se mělo dít. Mezi možnostmi prezidenta vidí také navrhovat vládě nebo do veřejné diskuse způsoby řešení některých situací.

Upozorňovat může i na témata, která jsou pro politické strany bolestivá, protože by mohla znamenat ztrátu voličské podpory. Jako příklad uvedl debatu o úpravě daňového systému ve vztahu k důchodové reformě nebo debatu o systému vzdělávání.

Prezidentský Rozstřel V sérii předvolebních Rozstřelů postupně vyzpovídáme šest prezidentských kandidátů, kteří se podle volebních průzkumů těší největší voličské podpoře.

Do studia už zavítali Josef Středula, Marek Hilšer a Pavel Fischer.

Důležitou roli prezidenta vidí v souvislosti s krizí na Ukrajině jako zástupce českého státu na mezinárodním poli při bilaterálních jednáních i příští rok v létě na summitu NATO.

Prezident by podle něj měl na summitu NATO argumentovat stejně, jako to budou dělat premiér na jednáních v rámci EU nebo zástupci Parlamentu na různých parlamentních jednáních. „Abychom dali navenek jasně najevo, že v tom máme jasno a postupujeme koordinovaně, což dnes úplně říct nemůžeme,“ řekl.

V úřadu prezidenta chce Pavel komunikovat s premiérem, ať by jím byl kdokoli. Zdůraznil, že na této úrovni nemůže být jednání o osobních sympatiích. „Ať už bude na funkci prezidenta a premiéra kdokoli, tak by měli spolu určitě komunikovat, protože oba jsou tam proto, aby prosazovali zájem státu a občanů a ne svůj,“ uzavřel.

Pavel se v poslední době musel vypořádat s články, které se zabývaly jeho členstvím v komunistické straně a účastí na předlistopadovém zpravodajském kurzu.

„Vnímám to naprosto v kontextu volební kampaně, protože nebýt volební kampaně a mé účasti v ní, tak by se nic z toho veřejně neprobíralo,“ řekl. „To, že se to probírá, je na jednu stranu důkazem toho, že nic jiného, alespoň zatím, není,“ doplnil.

Je podle něj na lidech, aby vyhodnotili, zda jeho pět předlistopadových let je natolik závažných, že na jejich odčinění nestačilo 33 let následujících, kdy se podílel na budování „demokratické, bezpečné a důvěryhodné země“.