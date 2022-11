Hostem Rozstřelu bude senátor Marek Hilšer, podruhé vstupuje do boje o Hrad

Moderátor Vladimír Vokál se nynějšího senátora bude ptát na důvod jeho kandidatury. Proč se vůbec uchází o post prezidenta ČR? Bude-li zvolen, co prvního by rád v této funkci učinil?

Dalšími hlavními otázkami bude jeho plán, koho by Hilšer uvedl do svého týmu na Hrad, nebo například jaké jsou jeho priority a co by s novou pravomocí rád ovlivnil, kdyby se stal hlavou státu.

Marek Hilšer vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2007 působí na fakultě jako pedagog a vědecký pracovník zaměřující se na boj s rakovinou.

Na prezidenta kandidoval v minulých volbách v roce 2018, kde se v prvním kole umístil na 5. místě se ziskem 454 949 hlasů. Téhož roku se dostal na pozici senátora. Opakovanou kandidaturu oznámil již v roce 2019.