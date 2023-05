Lidovecký ministr zemědělství na Twitteru v úterý pochválil řetězec Lidl natolik, že to až vypadalo tak, jako by to psal spíš některý zaměstnanec jeho tiskového oddělení.

Zdeněk Nekula @ZNekula Se zástupci řetězců jednám pravidelně. Díky řediteli @lidlcz Adamu Miszczyszynovi za pěkný dárek k dnešnímu jednání v podobě slevy pro spotřebitele. Zítra totiž bude v Lidlu a mouka za 12,90 Kč.

Když se chce, tak to jde. Děkuju @lidlcz, že pochopili, o co mi celou dobu jde. https://t.co/8WHa6Yxm5n oblíbit odpovědět

„I já jako ministr, pokud jsem na návštěvě nějaké privátní komerční firmy, tak informace o tom, že tam jsem, že tam s jejími zástupci jednám i informace o tom, jaké jsou třeba výsledky jednání, dávám ven. Je otázkou, jakou formulaci zvolit,“ řekl iDNES.cz Jurečka.