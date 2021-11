Ovčáček je slabý, nebo práci nerozumí. Mluvčí má fungovat jinak, říká expert

Jako asociace PR specialistů jste mluvčímu hradu Jiřímu Ovčáčkovi vystavili „červenou kartu”. Má tato červená PR karta podobný význam jako ta, která se užívá ve fotbalu?

Použili jsme sportovní výraz k tomu, abychom řekli, že nesouhlasíme s tím, jakým způsobem pan Ovčáček vykonává svou práci. My ho nemůžeme odvolat, nebo vyzvat někoho, aby ho odvolal, takže proto jsme zvolili tuto metaforu.

Jeden z hlavních důvodů, proč jsme ji vystavili, byl ten, že pan Ovčáček může být brán širokou veřejností jako vzor, jak se dělá práce tiskového mluvčího a public relations. Nicméně PR není lhaní nebo překrucování pravdy a bojování s médii. On nám dělá medvědí službu. Takže jsme hlavně chtěli říct ‘Takhle se to nedělá, nejsme takoví jako on, tahle práce se zkrátka dělá jinak’.

Takže já bych neobviňoval ostatní lidi z toho, že mu zadávají špatně práci, obviňoval bych pana Ovčáčka z toho, že není schopen vysvětlit, co potřebuje ke své práci, aby ji odváděl dobře.