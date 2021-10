Spekulujete o Zemanově zdraví? Jste jako nacisté a komunisté, míní Ovčáček

V posledních 24 hodinách stihl mluvčí přirovnat některá média a politiky, kteří se pídí po informacích o prezidentovi a zveřejňují jeho možný stav, k nacistům i komunistům provádějícím puč z roku 1948.

Dal to přitom do souvislosti se zdravotními komplikacemi, kterými svého času čelili protektorátní prezident Emil Hácha a staronová hlava státu Edvard Beneš.

„Četná média a politici se k prezidentu demokratické republiky chovají hůř než nacisté k Emilu Háchovi za protektorátu,“ tweetoval například.

„Připomeňme si realitu, co je cílem zpravodajsko-politicko-mediální operace. Je to největší útok na demokratický pořádek od února 1948. Kdyby tehdy KSČ měla tu možnost, postupovala by stejně vůči dr. Edvardu Benešovi,“ uvedl hradní mluvčí v dalším tweetu.

Podle Ovčáčka je „cíl dezinformací o prezidentu republiky průhledný“.

„Určité politické síly touží na základě lživých tvrzení po volbách zbavit prezidenta republiky pravomocí a ustavit protinárodní vládu. To vše za aktivní pomoci řady novinářů. Je to fakticky pokus o protidemokratický puč,“ domnívá se.

Podle Ovčáčka by si lidé měli pamatovat, že „jak se nyní někteří politici odporně chovají k prezidentu republiky“, budou se chovat i k nim a „celé republice“.

Poněkud z toho vyčnívá další Ovčáčkův tweet, v němž , jak sám uvádí, cituje papeže Františka: „Svoboda nás má vytrhovat z klidu a ustavičně klást otázky, abychom se stále hlouběji dostávali k podstatě toho, čím doopravdy jsme.“

Nemocní čeští prezidenti

Hácha trpěl arteriosklerózou, od roku 1943 se téměř neukazoval na veřejnosti a pobýval převážně na zámku v Lánech. Krátce po osvobození Československa zemřel v pankrácké věznici.

Beneš zemřel několik měsíců po komunistickém puči v roce 1948 na těžké zdravotní komplikace, které následovaly po záchvatu mrtvice o rok dříve. Tři měsíce před úmrtím ještě stihl abdikovat.

Funkce prezidenta se svého času kvůli zdraví vzdal i první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, a to necelé dva roky před svou smrtí. I on poslední roky svého života trávil v Lánech.

Komplikace v čele státu způsoboval i stav komunistického prezidenta Ludvíka Svobody, který po sérii mrtvic a mozkových příhod naopak na své funkci lpěl a rezignovat v žádném případě nechtěl. Nakonec ho musel sesadit parlament, a to přijetím speciálního ústavního zákona o předčasném ukončení prezidentského období.

Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k) a čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády. Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky výkon funkcí prezidenta republiky podle čl. 62 písm. a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Senátu; uvolní-li se úřad prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu, kterému též přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkce prezidenta republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny. Článek 66 Ústavy

Hrad kontra Stehlíková

Ovčáček ve středu oznámil, že Zeman hodlá podat žalobu a stížnost na bývalou ministryni a psychiatričku Džamilu Stehlíkovou, která přinesla zatím nejzevrubnější analýzu pravděpodobného prezidentova zdravotního stavu. Podle ní Zeman mimo jiné trpí neuropatií v důsledku alkoholismu a vynucená abstinence v něm zřejmě vyvolává delirium, které se musí potlačovat medikamenty.

„Máme právo vědět, jestli hlava státu a vrchní velitel ozbrojených sil je dementní, či nikoliv, je při smyslech, či nikoliv, jestli je orientován v prostoru a čase, či nikoliv,“ uvedla v tweetu, v němž uvítala hrozbu žaloby. Stehlíková by totiž mohla obratem zažádat o soudní znalecký posudek k posouzení Zemanova zdravotního stavu v oblasti psychiatrie a neurologie.

Ve čtvrtek odpoledne jede za Zemanem do Lán jeho ošetřující lékař, ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslav Zavoral. Hrad by pak měl oznámit, jakým způsobem se Zeman hodlá zúčastnit sněmovních voleb, které proběhnou od pátku do soboty. V těch předchozích se vědělo dva týdny dopředu, že to bude v místě jeho bydliště v Praze. Nyní se do poslední chvíle neví nic.