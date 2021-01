Babiš se setká s Filipem, který od něj požaduje změnu strategie očkování

Komunisté požadují, ať vláda očkování decentralizuje a dá při něm co největší roli praktickým lékařům a krajům.

„Proti očkovacím centrům navrhuji, a myslím to úplně vážně, decentralizaci toho řešení, tak aby to bylo co nejvíce těch praktiků, kteří mají své obvody, ale v tom případě musí stát zvolit jinou strategii a vyzvu k tomu vládu,“ řekl v úterý předseda komunistů Filip.



Jediné řešení je dostatek vakcíny, to znamená, že nemůžeme připustit, že se bude kupovat jenom prostřednictvím Evropské unie,“ řekl předseda KSČM.



Vyzval vládu, aby nakoupila vakcínu, kde to je možné. „Naše strategie selhává na tom, že jsme zvolili špatnou taktiku nákupu očkovací vakcíny. Jestli někdo z ideologických důvodů odmítá nákup vakcíny z Ruské federace, z Číny nebo jiného státu, připadá mi to nelogické, hloupé, a promiňte mi, proti občanům České republiky,“ řekl Filip.



Nouzového stavu se ale zastal. „Nemůžeme bez nouzového stavu přikázat někomu jinou práci, než zastává,“ řekl Filip. Definitivně se podle něj poslanci KSČM rozhodnou, jak budou hlasovat o jeho prodloužení, ve čtvrtek ráno, kdy o tom má Sněmovna jednat.