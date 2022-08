Lobbista Janoušek chce z vězení, o podmíněném propuštění právě rozhoduje soud

Kvůli nehodě, při které opilý Janoušek srazil autem ženu v pražské Michli a z místa nehody tehdy ujel, byl vlivný pražský podnikatel původně obžalovaný za pokus o vraždu. Soudy ho ale uznaly vinným z ublížení na zdraví a z řízení pod vlivem návykové látky. Janoušek požádal o podmínečné propuštění z vězení letos v červenci, kdy mu uplynula polovina trestu.

Do věznice nastoupil v listopadu 2014, od března 2016 byl ale ze zdravotních důvodů na svobodě a za mříže se vrátil až loni v červenci. Do výkonu trestu se Janoušek opět vrátil loni v červenci poté, co po něm policie pátrání.

Krajský soud v Brně tehdy vydal příkaz k jeho dodání do výkonu trestu. Pražská policie po něm následně vyhlásila celostátní pátrání, ale z databáze hledaných Janoušek zmizel poté, co se sám k výkonu trestu do věznice Pankrác dostavil.

Janoušek výkon trestu opakovaně přerušoval ze zdravotních důvodů. Lékařský posudek uvedl, že Janoušek trpí nevyléčitelnou nemocí a při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl. Podle lékařů podstoupil operaci mozku, po které má v hlavě implantát, který se pohybem může uvolnit a Janouška tak zabít.

Po dobu přerušení trestu byl ale Janoušek několikrát zastižen na plovárně, na kole či v galerii. Server Seznam Zprávy dokonce publikoval fotografie z přelomu let 2019 a 2020, na nichž se Janoušek bez hole pohybuje na zasněžených svazích rakouských Alp. Janoušek už v minulosti dvakrát žádal pražský městský soud o prominutí zbytku trestu, ten mu však ani jednou nevyhověl.

Lobbista také čelil spolu s dalšími čtyřmi lidmi obžalobě v kauze úhrad zdravotních pojišťoven pro společnost Chambon. Podle státního zástupce pětice údajně podvodně vylákala od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun a dalších 77 milionů korun se snažila získat. Pražský městský soud ho v březnu nepravomocně osvobodil, státní zástupce se však odvolal. Navrhoval pro něj sedmileté až osmileté vězení.